Una società specializzata ha denunciato l'aumento di annunci in merito al vaccino contro il Covid-19 nel mondo del darknet.

Le offerte sul vaccino contro il Covid-19 sono diverse nel mondo della darknet, parte di Internet accessibile soltanto con motori di ricerca speciali. In questa fitta Rete c’è praticamente di tutto, dai passaporti vaccinali falsi ai certificati di falsi test negativi contro il Coronavirus.

La notizia è stata diffusa dalla Bbc che ha citato alcune fonti autorevoli.

Darknet, il mercato del vaccino Covid

I prezzi partono dai 500 e arrivano fino a 750 dollari per vaccini come AstraZeneca, Sputnik, Sinopharm e Johnson & Johnson. Per quanto riguarda i test anti Covid falsi si parte da 150 dollari. I ricercatori della Check Point, società specializzata per la sicurezza online, hanno lanciato l’allarme in merito all’aumento di annunci pubblicitari relativi alle vaccinazioni contro il Covid-19.

Secondo quanto riportato sempre dalla Bbc, “non si è ancora in grado di determinare su questi vaccini siano autentici o meno”. I pagamenti spesso e volentieri sono richiesti in Bitcoin. Gli annunci parlano di venditori provenienti da Francia, Germania, Russia, Spagna e Stati Uniti.

La situazione in Italia

