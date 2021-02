Una buona notizia non solo per gli USA, ma anche per l’Europa. Fda ha approvato il vaccino di Johnson & Johnson.

Con il via libera da parte di Food and Drug Administration, arriva negli USA il vaccino anti-covid di Johnson & Johnson. Si tratta questo di un passo importante che porta a sviluppi fondamentali per ciò che riguarda la vaccinazione. Molti sono i vantaggi per chi usa questo vaccino a cominciare dalla dose.

A differenza di vaccini quali ad esempio Pfizer ne basterebbe solo una, anziché i due richiami. Oltre a ciò il vaccino Johnson & Johnson è pratico anche da un punto di vista logistico potendo essere conservato in normali frigoriferi.

L’approvazione da parte di Fda di quest’ultimo vaccino è segnale positivo anche per l’Italia e l’Europa. L’Ema potrebbe infatti approvarlo a breve. Questo significa che nel nostro Paese potrebbero arrivare già nel secondo trimestre del 2021 ben 15 milioni di dosi con Johnson & Johnson che potrebbe quindi diventare il quarto vaccino dopo Pfizer, Moderna e AstraZeneca.

Fda approva vaccino Johnson & Johnson

Ora è ufficiale. La Food and Drug Administration (Fda) ha dato il via libera per la distribuzione del vaccino di Johnson & Johnson negli Stati Uniti segnando quindi l’introduzione del terzo vaccino anti-covid nel Paese dopo i vaccini Pfizer e Moderna. Giudicato dalla Fda sicuro ed efficace, il vaccino di Johnson & Johnson stando a quanto riportato da un’analisi di Food and drug administration, è efficace anche contro le manifestazioni più critiche del Coronavirus.

Contro queste ultime è stata stimata un’efficacia dell’86%.

Infine la novità più interessante: si tratta di vaccini che possono essere trattati con una sola dose e che possono essere conservati in normali frigoriferi. “Avere un terzo vaccino che soddisfi le aspettative di un’autorizzazione all’uso di emergenza, per la sicurezza e l’efficacia nel prevenire malattie gravi e morte da Covid-19 ci porta un passo avanti nella protezione della popolazione americana”, ha dichiarato Francis Collins del National Institute of Health.