Europee: Avs, domani conferenza stampa Ignazio Marino e Roberto Salis a Strasburgo

Roma, 23 apr. (Adnkronos) – "Mercoledì 24 aprile, alle ore 15.30, Roberto Salis sarà al Parlamento europeo di Strasburgo, nella sala stampa, insieme a Ignazio Marino in una iniziativa organizzata dal Gruppo dei Verdi/ALE alla quale parteciperá anche il Gruppo della Sinistra, per presentare la candidatura alle europee, nelle liste di Alleanza Verdi e Sinistra, della figlia Ilaria, detenuta in Ungheria da oltre un anno in condizioni che violano gravemente i diritti delle persone". Si legge in una nota di Avs.

"Nelle stesse ore, il Parlamento europeo sarà riunito in Plenaria per votare una risoluzione relativa alla persistente e sistematica violazione della democrazia, dello Stato di Diritto e dei diritti fondamentali in Ungheria, responsabilità attribuita al governo ungherese. La risoluzione esorta il Consiglio e la Commissione Europea a prendere misure più decise per affrontare queste preoccupazioni, in particolare attraverso l'attuazione della Regolazione sulla Condizionalità dello Stato di Diritto, la quale protegge gli interessi finanziari dell'Unione, e chiede all'Ungheria di aderire urgentemente alla Procura Europea Antifrode (EPPO)".