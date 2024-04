Europee: leghista Minardo nel misto Camera con Udc Cesa, scouting verso Fi e Azione**

Roma, 19 apr. (Adnkronos) – Lo scudocrociato da questa mattina ha raddoppiato la sua componente nel gruppo Misto della Camera. Passando infatti con i centristi, il deputato siciliano della Lega, Nino Minardo si è unito al segretario dell'Udc, Lorenzo Cesa, per poter dare vita al mini-gruppo, che formalizza l'intesa tra Salvini e i centristi, in attesa di un terzo membro. Mission: liste federate al sud per le europee, ma soprattutto un'alleanza che guardi anche oltre il voto di giugno. La compagine, dopo il 'prestito' leghista, a quanto risulta cerca altri partner, ma per ora si esclude che nuovi innesti possano arrivare ancora dai salviniani. A quanto si apprende si starebbe puntando a una decina di adesioni.

Rumors danno trattative aperte soprattutto con Forza Italia e anche con i calendiani, che contano 13 deputati. Se le liste dell'ex ministro per lo sviluppo economico dovessero restare sotto il quorum a giugno, non è escluso che anche dall'ex partito del terzo polo ci possano essere passaggi con lo scudo crociato. Scudo crociato che resta pure il simbolo di Rotondi, anche lui corteggiato dall'Udc, dopo essere stato eletto con Fdi.