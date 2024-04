Europee: Schlein, 'non si chiuda finestra cambiamento Ue'

Roma, 21 apr (Adnkronos) - La famiglia socialista è "l'unico argine effettivo alla destra nazionalista in tutta Europa". Lo ha detto Elly Schlein alla Direzione del Pd. "Non si chiuda la finestra del cambiamento che abbiamo contribuito ad aprire in questa ultima legislatu...