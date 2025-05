Lucio Corsi ha conquistato tutti all’Eurovision 2025, raggiungendo un brillante quinto posto grazie a una performance intensa e uno stile inconfondibile. Dietro la sua presenza sul palco si nascondono piccoli segreti e omaggi speciali, che solo i più attenti hanno notato. Scopriamo cosa ha reso unico il look e la performance di uno degli artisti più amati di questa edizione.

Eurovision 2025, il successo di Lucio Corsi

Lucio Corsi ha ottenuto un sorprendente quinto posto all’Eurovision 2025 di Basilea, vinto dall’Austria con JJ. Contro ogni previsione, il cantautore maremmano ha conquistato pubblico e giurie con “Volevo essere un duro”, portando l’Italia tra i protagonisti della gara.

Nonostante non puntasse alla classifica, Corsi si conferma uno dei vincitori morali, con un risultato tra i migliori degli ultimi anni. La sua canzone, complessa e intensa, ha colpito soprattutto le giurie tecniche. Lucio ha ribaltato ogni aspettativa, ottenendo il riconoscimento che meritava.

Eurovision 2025, Lucio Corsi e quel dettaglio sotto lo stivale che in pochi hanno notato

A Sanremo, Lucio Corsi ha sfoggiato stivali particolari con la scritta “Andy” incisa sotto la suola, un omaggio al film Toy Story, di cui è grande fan, e alla celebre canzone “Hai un amico in me”, spesso presente nei suoi concerti. Anche all’Eurovision 2025, l’artista ha iniziato la sua performance al pianoforte seduto con una gamba piegata sotto di sé, mettendo in mostra la stessa incisione sullo stivale. Nel film, Andy è il bambino che firma le scarpe dei suoi giocattoli, spesso con la N rovesciata, simbolo di infanzia e crescita. Lucio ha scelto proprio questa versione della lettera per celebrare il bambino che è in ciascuno di noi, invitando a conservarlo con cura.

Un altro dettaglio distintivo del suo look è la chitarra Wrandé, un marchio storico che fu il primo produttore italiano di chitarre elettriche.

Seguendo il suo spirito libero, ha evitato stylist e abiti firmati, scegliendo invece un completo iconico del suo tour: pantaloni neri, top trasparente e la giacca bolero con spalline cristallizzate, la stessa usata a Sanremo.