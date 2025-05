Oltre ad un'inattesa quinta posizione, per l'artista italiano in gara è arrivato un annuncio speciale

Si è conclusa con il trionfo dell’Austria la 69esima edizione dell‘Eurovision Song Contest. La finale, andata in onda nella serata di sabato da Basilea, in Svizzera, si è conclusa con la vitoria del cantante JJ con la sua Wasted Love. Per l’Austria, che non arrivava sul gradino più alto del podio dal 2014 con Concita Wurst, si tratta della terza vittoria ad Eurovision e la prima per un cantante di origine filippina.

Per Lucio Corsi un quinto posto inaspettato ed una sorpresa speciale arrivata direttamente sui social proprio mentre si stava esibendo. Male invece Gabry Ponte in gara con San Marino portando il brano Tutta l’Italia: è arrivato ultimo. Scopriamo la classica completa e cosa è successo a Corsi mentre cantava.

Eurovision 2025, trionfa l’Austria. Lucio Corsi quinto con una sorpresa

Trasmessa in diretta tv su Rai 1, la finale di Eurovision 2025 è stata presentata da Hazel Brugger e Sandra Studer ai quali si è aggiunta Michelle Hunziker. Per l’Italia la diretta è stata invece commentata da Gabriele Corsi e BigMama con l’annuncio dei voti per l’Italia da parte di Topo Gigio.

Lucio Corsi, che ha confermato la sua partecipazione all’evento in sostituzione del vincitore del Festival di Sanremo Olly, ha potuto godere di un palco internazionale per presentare al mondo la sua Volevo essere un duro, brano che gli ha permesso di conquistare la quinta posizione con 256 punti. Per l’Austria invece i punti sono stati 436 seguita da Israele e dall’Estonia (con la hit Espresso macchiato di Tommy Cash) con 327 e 356 punti. Davanti all’Italia è arrivata la Svezia con 321 punti mentre dietro al Belpaese Grecia, Francia, Albania, Ucraina e Svizzera (punteggi: 231, 230, 218, 218, 214)

Eurovision 2025: splendida sorpresa per Lucio Corsi

Che Eurovision abbia rappresentato un grande trampolino di lancio internazionale per Lucio Corsi lo ha dimostrato anche una sorpresa speciale arrivata direttamente sui social proprio mentre si stava esibendo. Un vero e proprio endorsement, da parte di una star famosa in ogni parte del mondo: stiamo parlando di Ed Sheeran che ha dimostrato il suo sostegno all’artista con una storia su Instagram. Sheeran ha lodato il brano presentato da Corsi scrivendo: “La canzone dell’Eurovision dell’Italia è incredibile” e scatenando i fan di entrambe gli artisti.