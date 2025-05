Un trionfo inaspettato per l’Austria

Il Eurovision Song Contest 2025 si è concluso con un risultato sorprendente: l’Austria, rappresentata da JJ con il brano Wasted Love, ha conquistato il prestigioso microfono di cristallo. La performance emozionante e coinvolgente ha catturato l’attenzione del pubblico, portando il paese a un successo che non era scontato.

La vittoria austriaca segna un momento significativo nella storia del festival, dimostrando come la musica possa unire e sorprendere.

Le altre nazioni sul podio

Dietro l’Austria, si è piazzata Israele, che ha presentato una canzone altrettanto accattivante, mentre la Svezia ha ottenuto il terzo posto. La competizione è stata serrata e ogni esibizione ha portato con sé un carico di emozioni. Lucio Corsi, rappresentante italiano, ha ottenuto un onorevole quinto posto, dimostrando che l’Italia ha ancora molto da offrire nel panorama musicale europeo.

Controversie e delusioni

Non sono mancate le polemiche durante la serata. I Remember Monday, che hanno rappresentato il Regno Unito con il brano What The Hell Just Happened?, hanno suscitato scalpore con un gesto provocatorio dopo aver ricevuto zero punti. La cantante ha mostrato il dito medio in segno di protesta, un atto che ha sollevato discussioni tra i fan e i critici. Inoltre, la partecipazione di Gabry Ponte, che ha rappresentato San Marino, si è conclusa con una grande delusione, posizionandosi all’ultimo posto. La sua performance, purtroppo, non è riuscita a catturare l’attenzione necessaria per emergere in un contesto così competitivo.

Un momento di nostalgia per l’Italia

Durante la serata, Michelle Hunziker ha regalato un momento di grande emozione omaggiando l’Italia con il celebre brano Volare di Domenico Modugno. Tuttavia, questo momento è stato rovinato da un imprevisto: la performance è andata in onda proprio durante uno stacco pubblicitario, lasciando il pubblico italiano a bocca asciutta. Questo episodio ha evidenziato le difficoltà di coordinamento che possono sorgere durante eventi di tale portata, ma ha anche messo in luce l’affetto e la nostalgia che la musica italiana continua a suscitare nel cuore degli spettatori.