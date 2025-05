L’Eurovision 2025 è ormai alle porte e la tensione cresce. Il 13 maggio, da Basilea, partirà la gara musicale che vedrà l’Italia rappresentata da Lucio Corsi, il cantautore toscano che ha conquistato il secondo posto a Sanremo con “Volevo essere un duro”. Tuttavia, un dettaglio legato alla sua performance potrebbe metterlo in difficoltà.

Corsi stesso ha svelato il rischio in un’intervista a Fabio Fazio, lasciando i fan con il fiato sospeso.

Lucio Corsi all’Eurovision 2025

Lucio Corsi ha ottenuto il posto per Basilea dopo il rifiuto di Olly, vincitore di Sanremo, di partecipare all’Eurovision. Per il cantautore, che ha conquistato un ampio seguito dopo l’esperienza all’Ariston, è un’opportunità per farsi conoscere anche all’estero.

Corsi non sarà l’unico italiano in gara: Gabri Ponte rappresenterà San Marino, mentre Tommy Cash porterà l’italiano nel suo brano Espresso Macchiato. La competizione si preannuncia intensa e ricca di sorprese.

Eurovision 2025, Lucio Corsi a rischio squalifica? Il clamoroso dettaglio che preoccupa

Lucio Corsi ha rivelato durante l’intervista di voler suonare l’armonica a bocca durante l’Eurovision, come già fatto a Sanremo. Tuttavia, ha scherzato dicendo di non dirlo troppo forte, poiché il regolamento vieta strumenti dal vivo sul palco, consentendo solo basi pre-registrate. Nonostante ciò, Corsi sembrerebbe determinato a sfidare le regole.

Il contest impone restrizioni per garantire uno show omogeneo, come la durata della canzone e il divieto di strumenti di correzione vocale. Per suonare l’armonica senza infrangere il regolamento, avrebbe pensato di avvicinare lo strumento al microfono per la voce, ma questo potrebbe essere visto come una forma di correzione vocale, esponendolo a sanzioni. Inoltre, la traccia registrata per l’Eurovision non include l’armonica, creando ulteriori complicazioni. Non ci rimane che aspettare per scoprire quale scelta farà il cantante.