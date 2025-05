Manca poco all’Eurovision Song Contest 2025, in scena a Basilea dal 13 al 17 maggio con 37 Paesi in gara. Ecco i pronostici di ChatGPT.

L’Eurovision Song Contest 2025 è alle porte e l’attesa cresce di giorno in giorno. Quest’anno, a ospitare l’evento musicale più seguito d’Europa sarà la città svizzera di Basilea, pronta ad accogliere artisti, fan e curiosi da tutto il continente (e oltre) dal 13 al 17 maggio. Con 37 Paesi in gara, performance spettacolari e una competizione sempre più agguerrita, i riflettori sono puntati su chi riuscirà a conquistare il cuore del pubblico e delle giurie.

Ma cosa succede se a fare i pronostici non è un esperto del settore, bensì un’intelligenza artificiale? Abbiamo chiesto a ChatGPT di analizzare i favoriti e fare le sue previsioni: il risultato potrebbe sorprendervi.

Eurovision 2025, attenzione: i pronostici di ChatGPT

Anche quest’anno, l’Eurovision Song Contest si preannuncia come uno degli eventi musicali spettacolari e imprevedibili del panorama internazionale. Tra ballad toccanti, hit dance irresistibili e brani dal forte impegno sociale, i 37 paesi in gara portano sul palco il meglio della loro creatività e identità culturale.

Dando un’occhiata alle canzoni in gara, ci sono alcuni nomi che – per il messaggio che portano, lo stile musicale scelto o il contesto da cui provengono – sembrano avere una marcia in più secondo ChatGPT. Che si tratti di brani emozionanti, attuali o semplicemente irresistibili per ritmo e presenza scenica, questi artisti hanno tutte le carte in regola per lasciare il segno e giocarsi seriamente la vittoria.

Ucraina – Ziferblat, Bird of Pray

Il contesto geopolitico e il messaggio di speranza potrebbero colpire molto il pubblico e le giurie, come successo in passato (es. Kalush Orchestra nel 2022).

Testo riflessivo, attuale, e di forte impatto emotivo.

Islanda – Vab, Róa Un brano eurodance accattivante è spesso premiato dal televoto, e l’Islanda sa come rendere le esibizioni memorabili.

Italia – Lucio Corsi, Volevo essere un duro (Finalista) La profondità del testo, unita a un’identità artistica forte e coerente, può far presa sulla giuria. L’Italia è anche un paese “big” che partecipa direttamente alla finale, il che dà visibilità.

(Finalista) Germania – Abor & Tynna, Baller (Finalista) Un testo emozionale su un amore finito, facilmente universale. Se la performance sarà intensa, può spiccare.

(Finalista) Svizzera – Zoë Me, Voyage (Finalista)Il messaggio umanitario può toccare corde importanti, specialmente in un contesto europeo sempre più sensibile a questi temi.

Israele – Yuval Raphael, New Day Will RiseForte carica emotiva e rilevanza politica. Questo può sia favorire che penalizzare, ma sicuramente attirerà attenzione.

Accanto ai favoriti, ci sono anche altri artisti che, magari in punta di piedi, potrebbero riuscire a sorprendere tutti. Non sono tra i nomi più chiacchierati, ma hanno qualcosa di unico. Vale davvero la pena tenerli d’occhio.

Serbia – Princ, Mila : La tematica della solitudine, se ben interpretata, può diventare un momento potente.

: La tematica della solitudine, se ben interpretata, può diventare un momento potente. Grecia – Klavdia, Asteromatá : Il tema storico del genocidio può essere molto toccante e unico nella proposta.

: Il tema storico del genocidio può essere molto toccante e unico nella proposta. Austria – JJ, Wasted Love : Le ballad d’amore struggente funzionano spesso, se vocalmente impeccabili.

: Le ballad d’amore struggente funzionano spesso, se vocalmente impeccabili. Belgio – Red Sebastian, Strobe Lights: Se vuole conquistare il televoto, un banger dance può farcela.

Eurovision 2025, attenzione: chi potrebbe vincere secondo ChatGPT?

Se mettiamo insieme quello che potrebbe piacere al grande pubblico con ciò che, invece, tende a convincere di più le giurie, emerge un quadro interessante. Alcuni brani riescono a parlare a entrambi i mondi, unendo impatto emotivo, qualità musicale e presenza scenica. Ecco chi, secondo ChatGPT, potrebbe davvero trovare il giusto equilibrio tra voti da casa e giudizi professionali.

Probabile Vincitore: Svizzera – Zoë Me, “Voyage”

– Zoë Me, “Voyage” Seconda scelta: Ucraina – Ziferblat, “Bird of Pray”

– Ziferblat, “Bird of Pray” Terza scelta: Italia – Lucio Corsi, “Volevo essere un duro”

Fare pronostici è sempre un gioco rischioso – basta una performance particolarmente ispirata o un momento inatteso sul palco per ribaltare tutto – ma è anche parte del divertimento. Alla fine, ciò che rende speciale questo evento è proprio la sua imprevedibilità e la sua capacità di unire milioni di persone attraverso la musica. Non ci resta che aspettare per scoprire se ChatGPT avrà avuto ragione.