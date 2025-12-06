E’ arrivata l’ufficialità rispetto alla partecipazione dell’Italia all’edizione 2026 del concorso canoro continentale Eurovision che ha visto la nostra nazione vincere in tre occasioni di cui la più recente nel 2021 grazie alla performance dei Maneskin. Scopriamo inoltre la posizione della kermesse rispetto ad Israele.

Eurovision 2026, l’Italia sarà presente, lo ha annunciato la Rai

Rai in quanto ente televisivo ufficiale del programma ha annunciato che il nostro paese sarà presente all’edizione 2026, proseguendo il proprio ruolo tra i ‘big five’ assieme a Francia, Spagna, UK e Germania.

L’ufficialità è arrivata in serata a seguito dei ritiri dalla prossima edizione di Spagna, Olanda e Irlanda che a seguito di un boicottaggio per il sì di Israele a partecipare.

“La Rai è stata da sempre parte dell’Eurovision e continuerà ad esserlo, promuovendo la musica e la cultura a livello internazionale” questo è quanto emerge dal comunicato rilasciato dall’emittende e pubblicato da Ansa.it.

Confermata la presenza di Israele

La Rai ha appoggiato la presenza del broadcaster pubblico israeleiano Kan all’edizione 2026 del contest, così come France Television.

Anche Berlino ha voluto mostrare il proprio sostegno a Israele impedendo il boicottaggio della manifestazione in quanto “Israele appartiene all’Eurovision, non c’è alcun dubbio su questo. Deploriamo che altri paesi si ritirino dal festival”.

Di conseguenza, l’unica delle 5 nazioni fondatrici a dire no ad Israele è al momento la Spagna. Una scelta che è salita alla ribalta della politica nazionale con il leader del partito conservatore Feijoo che ha parlato di “ipocrisia” da parte del broadcaster nazionale TVE.