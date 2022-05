Eurovision Song Contest 2022, Zelensky invita a votare la Kalush Orchestra

"Il mondo intero ascolterà le parole della nostra lingua", così il presidente ucraino Zelensky che ha chiesto che la Kalush Orchestra venga sostenuta all'Eurovision.

Attraverso un video condiviso su Telegram, il presidente ucraino Zelensky si è rivolto all’Europa chiedendo che venga espresso un voto per la band ucraina Kalush Orchestra: “A breve nella finale dell’Eurovision, il continente e il mondo intero ascolteranno le parole della nostra lingua.

E credo che, alla fine, questa parola sarà “Vittoria”! Europa, vota la ‘Kalush Orchestra”. Il capo di Stato ucraino ha poi ricordato che il codice per votare il gruppo è il numero 12: “Sosteniamo i nostri connazionali! Sosteniamo l’Ucraina!”.

Kalush Orchestra: il significato di Stefania, la canzone dell’Ucraina all’Eurovision Song Contest 2022

La band ha partecipato all’Eurovision Song Contest 2022 di Torino con il brano Stefania. Si tratta di una canzone molto dolce che molto parla del frontman Oleh Psiuk: “È un brano su mia madre.

Non le ho mai dedicato una canzone e non sono affatto sicuro che la nostra relazione sia stata particolarmente intensa in passato, ma so che si merita questa canzone. Questa è la cosa migliore che abbia mai fatto per lei”.

La struttura della canzone è composta da un insieme di generi musicali tutti diversi tra loro: dal ritornello folk al beat hip hop. Questo brano oltre che a parlare alle madri dei membri della band, si rivolge alle esperienze di ciascuno.

Insomma un piccolino gioiellino da ascoltare a occhi chiusi e il cuore aperto.

Da dove deriva il nome “Kalush”

I Kalush Orchestra si sono formati nel 2019 quasi per caso grazie all’iniziativa di Oleh Psiuk che, tramite ad un post pubblicato su Facebook, si è messo alla ricerca di musicisti per la sua band. Hanno risposto all’appello Igor Didenchuk e MC CarpetMan. In seguito il gruppo si arricchirà di altri due elementi ossia i polistrumentisti Tymofii Muzychuk e Vitaliy Duzhyk.

A dicembre 2021 viene pubblicato il primo singolo “Shtomber Womber”. Il nome Kalush è autobiografico e richiama la cittadina che ha dato i natali al frontman.