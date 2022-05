Eurovision 2022, la diretta della finale: attesa per Mahmood e Blanco e i Måneskin

Sta per iniziare la finale dell'Eurovision 2022, ultima serata del contest in cui sarà proclamato il vincitore tra i rappresentanti di 25 paesi.

C’è attesa per il gran finale dell’Eurovision 2022 al PalaOlimpico, dove è tutto pronto per dare inizio all’ultima serata del contest musicale europeo. Venticinque i Paesi in gara, ovvero i 10 finalisti della prima semifinale, i 10 finalisti della seconda e i Big Five (Italia, Francia, Germania, Spagna e Regno Unito) che hanno accesso diretto alla finale e si esibiscono per la prima volta.

Ospiti della serata i Måneskin, vincitori lo scorso anno con Zitti e Buoni, che faranno un omaggio a Elvis Presley e presenteranno il loro ultimo singolo Supermodel.

Eurovision 2022: timore per attacchi hacker russi

Dopo l’attacco hacker perpetrato nei giorni scorsi contro diversi siti italiani, compresi quelli di Difesa e Senato, si teme che collettivi russi possano violare il sistema di votazioni dello show. Esisterebbe infatti un gruppo Telegram di pirati informatici russi e pro-Russia che intenderebbero mandare in tilt il sito rendendolo inutilizzabile almeno fino alle 7 del mattino (orario russo).

L’attacco inizierebbe alle ore 22 di Mosca, che corrispondono alle 21 italiane, per individuare dove viene effettuata la gestione del voto. Una volta effettuata l’operazione, la seconda parte prevedrebbe di rendere impossibile l’uso del sistema per tutta la notte.

Eurovision 2022: la scaletta della finale

Repubblica Ceca: We Are Domi – Lights Off

Romania: WRS – Llámame

Portogallo: MARO – Saudade, Saudade

Finlandia: The Rasmus – Jezebel

Svizzera: Marius Bear – Boys do cry

Francia: Alvan & Ahez – Fulenn

Norvegia: Subwoolfer – Give that wolf a banana

Armenia: Rosa Linn – Snap

Italia: Mahmood & Blanco – Brividi

Spagna: Chanel – SloMo

Olanda: S10 – De diepte

Ucraina: Kalush Orchestra – Stefania

Germania: Malik Harris – Rockstars

Lituania: Monika Liu – Sentimentai

Azerbaijan: Nadir Rustamli – Fade to black

Belgio: Jérémie Makiese – Miss you

Grecia: Amanda Georgiadi Tenfjord – Die together

Islanda: Systur – Með hækkandi sól

Moldavia: Zdob si Zdub & Advahov Brothers – Trenuletul

Svezia: Cornelia Jakobs – Hold he closer

Australia: Sheldon Riley – Not the same

Regno Unito: Sam Ryder – Space man

Polonia: Ochman – River

Serbia: Konstrakta – In corpore sano

Estonia: Stefan – Hope