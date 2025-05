È scattata un’imponente caccia all’uomo in Louisiana dopo la clamorosa evasione di undici detenuti da una prigione di New Orleans, avvenuta nella giornata di venerdì. Secondo quanto riferito dall’ufficio dello sceriffo, i fuggitivi – tutti uomini adulti – sono armati e pericolosi. Le autorità locali, supportate da agenti federali, stanno setacciando l’area metropolitana nel tentativo di rintracciarli.

Uno dei detenuti è stato già catturato, mentre prosegue la ricerca degli altri dieci.

Secondo quanto riferito dallo sceriffo della parrocchia di Orleans, Susan Hutson, gli uomini si sarebbero allontanati durante un controllo di routine effettuato alle 8:30 di venerdì presso l’Orleans Justice Center.

Hutson ha invitato la cittadinanza a mantenere alta l’attenzione, precisando che il suo ufficio sta collaborando con agenzie di sicurezza a livello locale, statale e federale nell’ambito di un’operazione di ricerca estesa. La stessa ha definito l’evasione un episodio estremamente grave e intollerabile.

“Stiamo avviando un’indagine completa per determinare come sia avvenuta questa fuga, compresa la revisione dei protocolli della struttura, delle prestazioni del personale e delle misure di sicurezza fisica”, ha sottolineato lo sceriffo come riportato da ABC News.