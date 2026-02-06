Eventi Letterari a Pistoia: Scopri la Cultura con Davide Sisto

Partecipa al ciclo di incontri a Pistoia dedicati all'approfondimento della cultura e della lettura, un'opportunità unica per esplorare tematiche letterarie e culturali attraverso dibattiti, workshop e presentazioni di autori.

Prosegue l’affascinante ciclo di incontri intitolato ‘Leggere, sentire, vivere. Un anno dopo’, un’iniziativa promossa dalla Fondazione Francis Bacon in collaborazione con l’Università Vasco Gaiffi APS. Questo progetto, che si svolge presso la Biblioteca San Giorgio, è sostenuto dalla Fondazione Caript e mira a valorizzare il mondo dei libri, della lettura e dell’educazione.

Il prossimo incontro è fissato per sabato 7 febbraio alle 16.30, presso l’Auditorium Terzani. Durante questo evento, il professor Davide Sisto, esperto di cultura digitale e tanatologia, discuterà il tema ‘Virtual Influencer’. L’incontro sarà moderato da Alessandro Pagnini, presidente della Fondazione Francis Bacon.

L’importanza della lettura nel mondo contemporaneo

Il ciclo di incontri si propone di riflettere su come ripensare il tempo dedicato alla lettura, promuovendo spazi di incontro e scambio culturale. Uno degli obiettivi principali è quello di far comprendere il significato di una lettura profonda, supportata dalle recenti scoperte delle neuroscienze cognitive. Questa iniziativa non si limita a promuovere la lettura come passatempo, ma la presenta come un atto responsabile che arricchisce l’identità culturale e sociale delle persone.

Un anno di eventi significativi

Un anno fa, la Fondazione ha organizzato un convegno di tre giorni intitolato ‘Leggere sentire vivere’, che ha riscosso un grande successo. Oggi, nell’ambito del programma accademico dell’Università ‘Vasco Gaiffi’ per l’anno 2026/2026, alcuni dei temi affrontati in quel convegno vengono ripresi attraverso incontri con autori di spicco, che hanno dato un contributo fondamentale al dibattito su educazione e conoscenza in Italia.

Il profilo di Davide Sisto

Davide Sisto, che interverrà nel prossimo incontro, è docente presso l’Università di Torino e nel Master ‘Death Studies & the End of Life’ dell’Università di Padova. La sua esperienza si estende a temi quali la cultura digitale e il postumano. È autore del libro ‘Virtual Influencer. Il tempo delle vite digitali’, pubblicato da Einaudi nel 2026.

Prossimo incontro: il marketing dell’ignoranza

Il ciclo di incontri continuerà il 14 febbraio con un evento dedicato al tema ‘Il marketing dell’ignoranza’, in compagnia di Paolo Guenzi. Gli eventi sono ad ingresso libero, fino a esaurimento posti, invitando così tutti a partecipare e contribuire a un dibattito culturale vivace e stimolante.

Partecipare a questi incontri rappresenta un’opportunità per ascoltare esperti e immergersi nel mondo della cultura. È un’occasione per scoprire nuove prospettive e riflettere sull’importanza della lettura nella società contemporanea.