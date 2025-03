Ex boss Antonio Delli Paoli estradato in Italia dalla Francia: i crimini che ...

L’ex boss Antonio Delli Paoli, condannato all’ergastolo e figura di spicco del clan Piccolo di Marcianise, è stato estradato dalla Francia in Italia. All’arrivo presso l’aeroporto di Fiumicino, gli agenti della Squadra Mobile di Caserta, insieme ai carabinieri della compagnia di Marcianise e al personale dell’Ufficio di Polizia di Frontiera Aerea dello scalo romano, hanno provveduto ad eseguire l’ordine di ripristino della sua detenzione.

Chi è l’ex boss Antonio Delli Paoli

Antonio Delli Paoli è un ex boss della camorra, noto per essere un esponente di spicco del clan Piccolo di Marcianise, un’organizzazione criminale che ha operato principalmente nella zona di Caserta, in Campania.

Condannato all’ergastolo per diversi crimini, Delli Paoli è stato arrestato più volte e, alla fine, è stato estradato dalla Francia, dove si era rifugiato, per tornare in Italia e scontare la sua pena. L’estradizione di Antonio Delli Paoli è stata eseguita in seguito al Mandato di Arresto Europeo emesso dalla Procura Generale di Napoli, dopo la sua evasione dal carcere di Carinola il 30 dicembre 2024.

Delli Paoli, condannato all’ergastolo dal 1994 per omicidio aggravato dal metodo mafioso, non era rientrato in carcere dopo un permesso premio. Le indagini, coordinate dalla DDA di Napoli, hanno portato all’arresto del boss il 15 gennaio scorso a Strasburgo, dove aveva protestato legandosi al Parlamento Europeo.

Ex boss estradato dalla Francia in Italia: quali sono i reati di Antonio Delli Paoli

Durante la sua carriera criminale, Delli Paoli è stato coinvolto in numerosi reati, tra cui traffico di droga, estorsioni, e omicidi, legati alle attività illecite del suo clan.

Antonio Delli Paoli è un ex boss del clan Piccolo, noto anche come ‘Quaqquaroni’, attivo a Marcianise. Tra il 1986 e il 2007, la città è stata teatro di una guerra tra il gruppo Piccolo e il gruppo Belforte, legato alla ‘Nuova Camorra Organizzata’ di Raffaele Cutolo e alla ‘Nuova Famiglia’.

La rivalità tra le due fazioni ha causato numerosi omicidi. Delli Paoli, noto anche come “Pullastriello”, è stato coinvolto anche nell’omicidio di Salvatore Ruocchio nel 1990, per cui è stato condannato all’ergastolo.