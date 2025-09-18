La vittima si chiamava Maurizio Rebuzzini e aveva 74 anni: l'allarme è stato dato dal figlio.

Giallo a Milano, dove un ex docente universitario e fotografo è stato trovato morto sul ballatoio del palazzo in via Zuretti dove aveva il suo studio professionale: si sospetta si tratti di omicidio.

Milano, ex docente universitario e fotografo trovato morto

Ieri sera, mercoledì 17 settembre, Maurizio Rebuzzini, ex docente universitario e fotografo, è stato trovato in arresto cardiaco in via Zuretti, sul ballatoio dell’appartamento in cui aveva il suo studio professionale, al piano terra del civico 2A.

Rebuzzini, figura nota per aver diretto la rivista di cultura fotografica “Fotographia” e per essere stato docente alla Cattolica, è stato ritrovato dal figlio, che abita poco distante. il quale ha chiamato subito i soccorsi. Trasportato d’urgenza al Fatebenefratelli, l’uomo è morto poco dopo l’arrivo. Sul corpo sono stati trovati segni di strangolamento, ipotesi omicidio?

Milano, ex docente universitario e fotografo trovato morto: si indaga per omicidio

Si indaga sulla morte di Maurizio Rebuzzini, in quanto sul corpo dell’ex docente sono stati trovati segni di strangolamento. Inoltre, sul ballatoio dove giaceva, sono state rinvenute tracce di sangue. L’ipotesi è quella di un omicidio. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno aperto un fascicolo, non si esclude alcuna ipotesi ma, quella dell‘omicidio, sembra la più probabile.