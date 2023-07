Ex GF Vip difende Barbara D'Urso: "Non meritava un simile trattamento"

Dopo aver concluso la sua esperienza al Grande Fratello Vip, Patrizia Rossetti è intervenuta sul caso di Barbara D’Urso, esclusa in maniera improvvisa dai palinsesti Mediaset.

Barbara D’Urso: le parole di Patrizia Rossetti

Barbara D’Urso è stata esclusa in maniera improvvisa e inaspettata dai palinsesti Mediaset e lei stessa si è sfogata pubblicamente a seguito della vicenda. In queste ore Patrizia Rossetti è intervenuta a sostegno della celebre conduttrice, su cui ha affermato: “Questo è successo anche a me e a Emanuela Folliero (58 anni) e anche a tante altre persone. Non c’è garbo, diciamo che non c’è molta educazione. Dopo che uno ha fatto tantissime cose, che poi possono piacere o meno, non si può piacere a tutti. Però la professionalità non si discute. Una come lei ha prodotto tantissimo, da noi in Mediaset si produce e si va avanti con gli sponsor. Se ci sono gli sponsor significa che il programma e la persona funziona. Poi non si può piacere a tutti, c’è chi ti critica e chi ti idolatra. Però ci vorrebbe più garbo”.

In tanti si chiedono se Barbara D’Urso commenterà le parole dell’ex gieffina a cui, in queste ore, si è aggiunta anche Elenoire Ferruzzi. “Quello che è successo a me non è piaciuto molto e credo che non sia piaciuto a molti italiani. Perché indipendentemente che un personaggio possa piacere o meno, una come lei ha lavorato molti anni e ha apportato molto. Si può dire di tutto ma lei è una grande professionista instancabile”.