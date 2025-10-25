Ex sindaco di Rostov sul Don arrestato: scuote il bilancio comunale!

Nella città meridionale di Rostov sul Don, la situazione politica è stata scossa da un grave scandalo. Alexei Logvinenko, ex sindaco della città, è stato arrestato per abuso d’ufficio, con accuse relative a danni economici significativi per il bilancio comunale.

Le autorità di polizia hanno comunicato che le azioni di Logvinenko avrebbero causato un danno di oltre 47 milioni di rubli, equivalenti a circa 583.300 dollari.

Le indagini sono state avviate dall’Investigative Committee, l’agenzia che si occupa dei crimini più gravi in Russia.

Le accuse contro Logvinenko

Secondo le informazioni rivelate, nel 2025, mentre era al comando dell’amministrazione cittadina, Logvinenko avrebbe contratto un prestito da un istituto bancario in violazione delle normative di bilancio. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle modalità specifiche di questo prestito, ma l’accusa è chiara e grave.

Le conseguenze legali

Le conseguenze legali per Logvinenko potrebbero rivelarsi severe. Infatti, secondo la legislazione russa, l’abuso d’ufficio può comportare una pena detentiva fino a 15 anni. Attualmente, il tribunale è stato interpellato per decidere sulla detenzione preventiva dell’ex sindaco.

Il percorso politico di Logvinenko

Logvinenko, 50 anni, ha assunto la carica di sindaco nel 2019, succedendo a Vitaly Kushnarev, il quale si era dimesso in anticipo. Durante il suo mandato, ha gestito vari progetti di infrastruttura, in preparazione di programmi federali di sviluppo, ma ha anche affrontato critiche riguardo alla trasparenza del bilancio e a questioni relative allo sviluppo urbano.

Precedenti professionali

Prima di intraprendere la carriera politica, Logvinenko aveva ricoperto ruoli significativi in ambito economico e di sicurezza, lavorando per gli uffici regionali dedicati alla sicurezza economica e alla lotta contro la corruzione. Inoltre, ha ricoperto posizioni dirigenziali in due aziende di servizi pubblici locali, il che ha accresciuto la sua visibilità come figura politica.

La notizia dell’arresto di Logvinenko giunge in un periodo in cui la fiducia nei funzionari pubblici è già in crisi, e rappresenta un ulteriore colpo all’immagine dell’amministrazione locale. La popolazione di Rostov sul Don attende con ansia gli sviluppi della situazione e le eventuali ripercussioni sulle future elezioni.

In un contesto di crescente attenzione verso la corruzione e la malversazione nei pubblici uffici, l’arresto dell’ex sindaco sottolinea la necessità di monitorare e controllare le azioni dei funzionari pubblici. Questo caso potrebbe stimolare un dibattito più ampio sulla trasparenza nella gestione delle finanze pubbliche e sull’importanza di una governance responsabile.