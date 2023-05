Exit dei soci di Bizplace Holding: compra Alchimia Spa

La significativa crescita del volume di attività di Bizplace ha stimolato l’interesse di Alchimia per l’acquisizione e l’integrazione dei servizi di consulenza per startup e PMI innovative nella sua piattaforma.

Bizplace Holding, startup di advisory finanziaria nel settore Venture Capital Italiano, completa il suo piano di sviluppo triennale e realizza l’obiettivo prefissato di exit attraverso la vendita del 100% del capitale ad Alchimia Spa, l’investitore italiano di Venture Capital fondato nel 2018 da Paolo Barletta.

La significativa crescita del volume di attività di Bizplace, realizzata mediante una sostanziale evoluzione del business model – da semplice predisposizione di business plan per startup ad advisor specializzato per debt and equity fundraising ed M&A nel segmento a maggior valore aggiunto del Venture Capital – avvenuta nel corso del passato triennio, ha stimolato l’interesse di Alchimia per l’acquisizione e l’integrazione dei servizi di consulenza per startup e PMI innovative nella sua piattaforma.

Il Cda rinnovato nel Giugno 2020, guidato dal Presidente Alberto Bruno e dai due Founders Federico Palmieri in qualità di Ceo e Andrea Bonabello come Cfo, (già tutti operanti nel settore Venture Capital/Startup e Pmi innovative) ha realizzato un forte sviluppo dei volumi di business e di ricavi da €307k del 2019 a circa €580K del 2022, posizionando Bizplace come leader nel settore della consulenza finanziaria per Startup e Pmi innovative. La Società ha operato attraverso un team di 15 consulenti di Venture Capital, erogando principalmente servizi di Advisory e di Fund Raising con rilevanti obiettivi commerciali raggiunti: fino a 400 Aziende seguite, 54 Milioni di Euro investiti nei clienti e ed un ecosistema composto da circa 500 tra Investitori e Partner.

L’acquisizione, condotta per Alchimia da Marcello Tedeschi (Head of Business Development), prevede l’acquisizione del 100% con l’uscita del socio Riccardo Bruno, noto banchiere d’affari italiano, entrato nel 2019 come Business Angel e Partner strategico, la definizione di una nuova governance societaria e la nomina di un nuovo Cda.

Advisor legale dell’operazione per Bizplace Holding è stato lo studio LMCR nella persona dell’Avv. Angelo Romano mentre per Alchimia Spa è stato lo Studio FGA Lex nella persona dell’Avvocato Alberto Zoppini.