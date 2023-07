Durante il Consiglio nazionale di Forza Italia è stata data l’ufficialità dell’approdo di un nuovo membro nel partito. Il parlamentare europeo Fabio Massimo Castaldo, infatti, ha lasciato il Movimento 5 Stelle e ha deciso di fare un cambio di casacca verso gli Azzurri.

Fabio Massimo Castaldo in Forza Italia: l’addio al M5s

Il partito di Giuseppe Conte cambia pelle e deve affrontare una nuova defezione. Anche Fabio Massimo Castaldo, dopo Giancarlo Cancellieri, ha deciso di abbandonare il M5s e il cambio di casacca verso Forza Italia è ormai ufficiale, come è stato confermato durante il Consiglio nazionale di oggi del partito, il primo da quanto Silvio Berlusconi è scomparso. Ma perché Castaldo ha abbandonato il Movimento 5 Stelle? Secondo ‘Repubblica’ dietro alla scelta ci sarebbe una sola motivazione: il 37enne ha capito che non sarebbe stato ricandidato alle prossime elezioni europee. L’ex premier Giuseppe Conte ha altri piani e anche Tiziano Beghin e Laura Ferrara non troveranno spazio in questo senso.

I figli di Berlusconi scrivono al Consiglio: la lettera di ringraziamento

I figli di Berlusconi hanno recapitato una missiva al Consiglio nazionale di Forza Italia. Si tratta di una lettera di ringraziamento a tutti i membri per la vicinanza mostrata alla famiglia negli ultimi difficili mesi della vita del Cavaliere: “Carissimi, grazie per l’appoggio e vicinanza che avete sempre dato al nostro caro papà e grazie per tutto ciò che farete d’ora in poi. Un abbraccio grande a tutti con i migliori auguri di buon lavoro.”