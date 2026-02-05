Fabrizio Corona Accusa Mediaset di Tentata Estorsione: Tutti i Dettagli della Controversia

Fabrizio Corona, noto ex paparazzo e figura controversa, ha annunciato la sua intenzione di denunciare Mediaset per tentata estorsione. Questa decisione è stata presa a seguito di comunicazioni inviate dalla rete televisiva a diversi gestori di discoteche, avvertendoli che potrebbero essere considerati corresponsabili se decidessero di invitare Corona come ospite.

L’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, ha dichiarato che tali misure sono estremamente gravi e prive di fondamento legale.

Secondo Chiesa, i gestori di locali notturni non hanno alcun obbligo di censurare gli ospiti, poiché la libertà di espressione è un diritto fondamentale non negoziabile.

Le conseguenze delle azioni di Mediaset

Le lettere inviate da Mediaset potrebbero avere un impatto significativo sulla carriera di Corona, limitando le sue opportunità di lavoro. Chiesa ha sottolineato che questo tentativo di silenziare Corona rappresenta un attacco alla sua libertà di espressione, affermando: “Se oggi gli impediscono di parlare sui social, domani potrebbero farlo anche nei luoghi pubblici”.

Un precedente pericoloso

Nel corso di un’intervista, Chiesa ha commentato un recente provvedimento del Tribunale di Milano che vieta a Corona di condividere contenuti diffamatori riguardanti Alfonso Signorini. Il legale ha avvertito che tale decisione potrebbe costituire un precedente pericoloso, poiché solleva interrogativi su chi stabilisca cosa sia considerato diffamatorio. “Tutti hanno il diritto di cronaca, come sancito dall’articolo 21 della Costituzione”, ha affermato.

Chiesa ha anche accennato alla possibilità che, se le azioni di Mediaset continuassero, Corona potrebbe guadagnare popolarità come una sorta di Robin Hood moderno, combattendo contro ciò che considera un’ingiustizia. “Se la gente percepisce che sta combattendo per una causa giusta, lo sosterrà”, ha aggiunto.

La reazione del pubblico e dei colleghi

Il sostegno a Corona non proviene solo dai suoi fan, ma anche da alcuni colleghi nel mondo dello spettacolo. Claudio Lippi, ad esempio, ha espresso preoccupazione per la chiusura dei profili social di Corona, definendo le azioni di Mediaset come “atti dittatoriali”. Lippi ha dichiarato che è fondamentale discutere e rispondere a tali misure oppressive, evidenziando l’importanza della libertà di espressione.

Inoltre, Corona ha recentemente aperto nuovi profili social dopo che i suoi account precedenti erano stati bloccati. Questo gesto sottolinea la sua determinazione a non farsi silenziare e a continuare a comunicare con il suo pubblico. “Non ci fermeremo”, ha affermato, ribadendo il suo impegno a portare avanti la sua lotta.

Il futuro di Corona e le sue battaglie legali

La situazione di Corona è in continua evoluzione, e la sua battaglia legale contro Mediaset potrebbe portare a sviluppi interessanti. Il suo avvocato ha avvertito che si prepara a una “battaglia giudiziaria potentissima”, sottolineando che l’industria dell’intrattenimento deve essere consapevole delle implicazioni di queste azioni. “Se chiudono il suo programma, il pubblico farà le proprie valutazioni”, ha concluso.

Questa vicenda non solo mette in luce la complessità della libertà di espressione nel contesto mediatico, ma solleva anche interrogativi sulla responsabilità delle reti televisive riguardo alla censura e alla libertà di parola. La lotta di Corona potrebbe diventare un simbolo di resistenza contro le ingiustizie percepite nel settore dell’intrattenimento.