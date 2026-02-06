Fabrizio Corona in guerra legale: Mediaset reclama 160 milioni di risarcimento

Un importante colpo di scena ha contraddistinto la controversia legale tra Mediaset e Fabrizio Corona, noto ex re dei paparazzi. L’azienda guidata da Silvio Berlusconi ha avviato un’azione legale contro Corona, richiedendo un risarcimento pari a 160 milioni di euro. Tale somma non rappresenterà solamente un indennizzo, ma sarà destinata a finanziare un fondo specificamente creato per affrontare situazioni di abuso e violenza, inclusi casi di stalking e cyberbullismo.

Il motivo della causa

La decisione di Mediaset di avviare questa causa è giustificata da presunti danni reputazionali e patrimoniali provocati dalle dichiarazioni di Fabrizio Corona. L’azienda ha sottolineato come le affermazioni fatte da Corona nel programma Falsissimo abbiano originato una campagna di disinformazione e calunnie che ha colpito diversi membri del gruppo. Tra i soggetti coinvolti figurano nomi noti come Maria De Filippi, Gerry Scotti e Ilary Blasi, i quali hanno subito gravi danni alla loro immagine.

Le affermazioni di Corona

Le accuse formulate da Fabrizio Corona non sono state considerate da Mediaset semplici chiacchiere di gossip. L’azienda ha descritto il comportamento dell’ex paparazzo come un meccanismo sistematico di diffusione di false informazioni, in cui la menzogna diventa strumento di profitto. Inoltre, Mediaset ha sottolineato che chiunque amplifichi o sostenga tali affermazioni potrà essere ritenuto responsabile a livello legale.

Reazione di Fabrizio Corona

In risposta all’azione legale, l’avvocato di Corona, Ivano Chiesa, ha annunciato l’intenzione di denunciare Mediaset per estorsione. Secondo Corona, le comunicazioni inviate da Mediaset ai gestori di esercizi pubblici avrebbero avuto l’obiettivo di minacciare e intimidire gli esercenti riguardo al comportamento di Corona, senza menzionarlo esplicitamente.

Il fondo per le vittime

Una parte cruciale della causa riguarda l’uso dei fondi richiesti. Mediaset ha chiarito che eventuali compensi ottenuti attraverso questa azione legale saranno destinati a un fondo di assistenza legale per le vittime di stalking e per coloro che subiscono reati di natura simile. Questo fondo è concepito per garantire che tutte le persone, indipendentemente dalla loro posizione economica, possano avere accesso alla giustizia e difendersi adeguatamente.

Un contesto più ampio

Questo scontro legale non è solo una battaglia personale tra due figure pubbliche, ma rappresenta anche una questione più ampia riguardante la responsabilità nel mondo dell’informazione e del gossip. Mediaset ha sottolineato come, mentre grandi aziende come la loro possano affrontare legalmente tali situazioni, molte persone comuni non hanno le risorse necessarie per difendersi da attacchi mediatici infondati.

La situazione tra Fabrizio Corona e Mediaset continua a svilupparsi nelle aule di tribunale. L’esito di questa controversia potrà avere ripercussioni significative sia per le parti coinvolte sia per il panorama mediatico italiano. La richiesta di risarcimento e la creazione di un fondo per le vittime rappresentano elementi chiave di una battaglia legale che si preannuncia lunga e complessa. È evidente che mentre alcune figure pubbliche possono affrontare legalmente tali situazioni, molte persone comuni non dispongono delle risorse necessarie per difendersi da attacchi mediatici infondati.