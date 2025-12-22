Fabrizio Corona indagato per revenge porn: al centro l’uso di immagini, chat e messaggi privati legati a Alfonso Signorini e al Grande Fratello

Il revenge porn consiste nella diffusione senza consenso di immagini o video sessualmente espliciti originariamente destinati a restare privati, un reato che può avere conseguenze psicologiche, sociali e legali gravi. Recentemente, il caso di Fabrizio Corona ha riportato il tema sotto i riflettori: l’ex fotografo dei vip è indagato per aver diffuso contenuti privati di Alfonso Signorini nel suo programma YouTube “Falsissimo”, scatenando un’inchiesta penale a Milano.

Revenge porn: definizione, normativa e precedenti nel mondo dello spettacolo

Si tratta di un reato grave, disciplinato dall’articolo 612-ter del codice penale, che prevede pene da uno a sei anni di reclusione e multe da 5.000 a 15.000 euro, aggravate in caso di rapporti affettivi pregressi o utilizzo di strumenti digitali.

Il caso Corona-Signorini non è isolato nel mondo dello spettacolo. Celebrità italiane come Belen Rodriguez e Diletta Leotta sono state in passato vittime di diffusione non consensuale di contenuti privati, così come star internazionali tra cui Jessica Alba, Blake Lively, Mila Kunis, Miley Cyrus e Rihanna. Questi episodi mostrano quanto il fenomeno del revenge porn rappresenti una forma di abuso e violenza digitale diffusa e persistente, con ripercussioni profonde sulle vite delle persone coinvolte.

Fabrizio Corona indagato per revenge porn, la denuncia di Alfonso Signorini

Domani, martedì 23 dicembre, Fabrizio Corona sarà ascoltato dalla Procura di Milano nell’ambito di un’inchiesta che lo vede indagato per presunta diffusione illecita di materiale sessualmente esplicito, noto come revenge porn. Al centro dell’indagine c’è la denuncia di Alfonso Signorini, noto giornalista e conduttore del Grande Fratello.

L’origine del fascicolo risale alle accuse lanciate dallo stesso Corona nel suo programma YouTube “Falsissimo”, in cui sosteneva l’esistenza di un presunto sistema di favori sessuali legati alla partecipazione al reality show, corredando le sue dichiarazioni con immagini, chat e messaggi privati che, secondo la Procura, potrebbero configurare la diffusione non autorizzata di contenuti sessualmente espliciti.

Le indagini hanno portato a perquisizioni non solo nella residenza di Corona, ma anche negli studi di Velvet Cut, società produttrice del programma. Gli investigatori hanno sequestrato copie forensi del telefono e del tablet dell’ex fotografo dei vip, oltre al video completo della puntata incriminata, intitolata “Il prezzo del successo – parte 1”.

L’interrogatorio, richiesto dallo stesso Corona e assistito dall’avvocato Ivano Chiesa, segue questi controlli. La Procura, coordinata dall’aggiunta Letizia Mannella e dal pm Alessandro Gobbis, sta al momento esaminando esclusivamente la denuncia di Signorini, pur lasciando aperta la possibilità di ulteriori sviluppi nel caso emergano nuove querele o segnalazioni. Corona, intanto, ha commentato sui social che la puntata dovrà essere ricostruita a seguito del sequestro, annunciando già una seconda parte con nuovi materiali.