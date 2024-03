Lo scorso 5 febbraio, se fosse stato ancora in vita, Fabrizio Frizzi avrebbe compiuto 66 anni. Negli ultimi giorni, sui social è tornato in auge un video che lo immortala il giorno prima del decesso.

Fabrizio Frizzi: l’ultima apparizione in tv

Fabrizio Frizzi è morto il 26 marzo 2018, a causa di un’emorragia cerebrale. Il conduttore era stato ricoverato presso l’Ospedale Sant’Andrea di Roma il giorno prima, in seguito ad un malore. Cinque mesi prima del suo decesso, ha avuto un lieve ictus durante la messa in onda del suo programma, L’eredità. A distanza di anni dal suo decesso, è tornato in auge un video che lo immortala nella sua ultima apparizione in tv.

Fabrizio Frizzi è apparso in tv il giorno prima della morte

Nessuno si aspettava la morte di Fabrizio Frizzi, forse neanche lui. Non a caso, il giorno prima del suo decesso era al timone del suo programma L’Eredità. Secondo alcune persone, nella sua ultima apparizione tv si notava che non stesse bene, ma quasi tutti i telespettatori non si sono accorti di nulla.

Fabrizio Frizzi: quali sono le vere cause della sua morte?

Fabrizio Frizzi è morto per emorragia cerebrale, dopo un malore durante una registrazione del suo programma. Secondo alcune indiscrezioni, il decesso è stato causato da un tumore con metastasi inoperabili in diversi organi, mentre altre sostengono che fosse affetto da glioblastoma. Ad oggi, non si hanno certezze sulla sua malattia.