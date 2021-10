Le tre applicazioni Facebook, Instagram e Whatsapp sono in down: centinaia gli utenti che stanno segnalando problemi ad accedere.

Nel tardo pomeriggio di lunedì 4 ottobre 2021 si è verificato un Facebook, Instagram e Whatsapp down: sul portale Downdetector sono centinaia i cittadini che hanno inviato segnalazioni relativi a malfunzionamenti delle tre app.

Facebook, Instagram e Whatsapp down

Gli utenti hanno segnalato di non riuscire ad aggiornare il feed di Instagram e di Facebook e di non riuscire né ad inviare né a ricevere messaggi su Whatsapp.

A distanza di un’ora, i disservizi con le applicazioni risultano ancora presenti. Il portavoce di Facebook è intervenuto su Twitter, uno dei pochi social più in uso attualmente funzionante, scusandosi per i disagi e confermando di essere al lavoro per ripristinare il funzionamento: “Siamo consapevoli che alcune persone hanno problemi ad accedere alle nostre app e ai nostri prodotti. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile e ci scusiamo per gli eventuali disagi“.