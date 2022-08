Famiglia morta ad Alluru in circostanze misteriose: indagini in corso. La polizia sta ipotizzando che possa trattarsi di un caso di omicidio-suicidio.

Famiglia morta ad Alluru in circostanze misteriose: la scoperta dei corpi

Nella mattinata di domenica 7 agosto, tre membri di una famiglia sono stati trovati morti nel mandal di Alluru in circostanze inspiegabili. Avula Murali (24 anni), sua moglie Swathi (19 anni) e la loro figlia di 5 anni sono rinvenuti ormai privi di vita.

La tragedia è stata scoperta nel momento in cui la famiglia non ha aperto la porta quando i vicini hanno bussato. La polizia è stata allertata dagli stessi vicini.

Si indaga per omicidio-suicidio: l’ipotesi di violenza domestica

Il sottoispettore Srinivasulu Reddy di Alluru ha detto che Murali e la moglie litigavano spesso.

Secondo quanto riportato da The New Indian Express, Srinivasulu ha dichiarato che si ipotizza un caso di omicidio-suicidio, anche in considerazione di una denuncia presentata dal padre di Swathi. Per l’uomo, il genero potrebbe essersi ucciso dopo aver strangolato a morte Swathi e la bambina.

