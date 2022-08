Pagati per dormire in pigiama: lo vuole un’azienda a New York

Vengono pagati per dormire in pigiama, a New York, i dipendenti di un'azienda. Cercano "dormiglioni di professione".

A New York, si viene pagati per dormire. E, a quanto pare, anche profumatamente. L’iniziativa è di un’azienda, Casper, leader nel commercio di materassi che è alla ricerca di qualcuno disposto a dormire per lavorare. Letteralmente.

Pagati per dormire in pigiama: l’identikit del lavoratore ideale

Il profilo ricercato dall’azienda Casper dovrà essere semplicemente predisposto a “dormire nei nostri negozi e in vari ambienti inaspettati in giro per il mondo”. secondo le parole annunciate sul sito ufficiale dei potenziali datori di lavoro più apprezzati di sempre.

Il candidato perfetto, da quanto enuncia l’offerta, deve possedere una straordinaria capacità di dormire e il desiderio di farlo il più possibile. Oltre, ovviamente, ad avere l’abilità di dormire nonostante tutto.

Secondo la precisazione della CNN, però, i dipendenti avranno del lavoro da svolgere una volta svegli.

Ovvero, dovranno creare dei contenuti spendibili sui social per condividere la propria esperienza vissuta come “dormiglioni professionisti”.

A chi è rivolta l’offerta lavorativa dell’azienda Casper

Gli interessati, chiunque avesse compiuto 18 anni, potranno inviare la propria candidatura attraverso la compilazione del form online entro e non oltre l’11 agosto.

I candidati selezionati che verranno pagati per dormire, apprezzeranno l’opportunità di indossare il pigiama per lavorare, un orario part-time flessibile e una quantità di prodotti Casper gratuiti limitati.