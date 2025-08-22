Un episodio che ha lasciato increduli e sbalorditi i tantissimi fan dell’artista. É accaduto per le strade di Los Angeles, dove il famosissimo rapper è stato notato mentre, con indosso solo mutande e stivali da cowboy bianchi, camminava in mezzo alla strada cantando ed esibendosi in pose e movenze variopinte. La polizia è intervenuta per arrestarlo ma successivamente ne è stato disposto il trasferimento in ospedale per accertamenti.

Come confermato da Charles Miller, portavoce delle forze dell’ordine della città californiana. Scopriamo che cosa è accaduto.

Famoso rapper in manette: girava per strada in mutande e stivali da cowboy

É diventato virale sui social il video registrato da un automobilista che mostra l’amato rapper camminare per le strade di Los Angeles con indosso solo le mutande ed un paio di stivali da cowboy. Sul posto è intervenuta la polizia per raccoglierne le generalità ma durante il fermo l’artista avrebbe avuto un alterco con gli agenti. A quel punto è stato arrestato e successivamente portato in ospedale per accertamenti.

L’intervento, come riferito dal dipartimento di polizia di Los Angeles, è avvenuto alle 5:30 del mattino del 21 agosto. In commissariato è giunta infatti una telefonata che segnalava la presenza di un uomo in biancheria intima che vagava in mezzo alla strada. Al loro arrivo si sono trovati davanti Montero Lamar Hill, meglio noto con il nome d’arte Lil Nas X, il quale avrebbe “caricato” gli agenti. Per tale ragione sarebbe stato arrestato e accusato di sospetta aggressione. Il trasferimento in ospedale è invece avvenuto per una sospetta overdose.