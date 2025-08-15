Dopo mesi di tregua, Fedez e Tony Effe riaccendono lo scontro tra frecciatine e riferimenti musicali al Red Valley Festival.

Negli ultimi giorni il mondo del rap italiano è stato scosso da uno scontro che ha catturato l’attenzione di fan e media. Fedez ha lanciato un dissing diretto, e Tony Effe non ha tardato a rispondere con una replica immediata e senza filtri. Tra frecciatine sul palco e commenti sui social, i due rapper hanno dato vita a uno scontro al vetriolo che non lascia spazio a mezze misure.

Red Valley Festival: Fedez contro tutti

La serata di Fedez al Red Valley Festival è stata segnata da un vero e proprio “tutto contro tutti”. Vestito con bermuda e canottiera nera, il rapper ha iniziato con battute ironiche su altri

protagonisti dello spettacolo, dai veterani come Pippo Baudo a colleghi come Achille Lauro ed Elodie. Tuttavia, l’attacco principale della serata è stato rivolto a Tony Effe, con la frase ironica su Sanremo e un insulto diretto.

“Gazzoli è il nuovo Pippo Baudo, il costume a carnevale lo chiedo ad Achille Lauro”.

Oltre ai riferimenti musicali e agli screzi personali, Fedez ha inserito nella sua esibizione commenti pungenti sulla propria vita privata e su personaggi pubblici, tra cui il matrimonio citato in parallelo ai Coldplay e battute sull’europarlamentare Ilaria Salis. L’evento ha così offerto al pubblico una serata tra musica, spettacolo e il nuovo capitolo del dissing tra due dei protagonisti del rap italiano.

“Quest’anno sono 36, il mio matrimonio come al concerto dei Coldplay”. – “Quest’anno Miss Italia lo vince Ilaria Salis. Ilaria ti vorrei sposare ma sei già occupata come una casa popolare”.

Fedez provoca e Tony Effe non lascia correre: dissing tra rapper

Dopo mesi di apparente tregua, la tensione tra Fedez e Tony Effe è tornata a emergere, ancora una volta a colpi di rime. Tutto ha avuto inizio con la performance del rapper di Rozzano sul palco del Red Valley Festival a Olbia, durante la quale ha lanciato alcune stoccate rivolte al collega romano, ironizzando anche sulla sua partecipazione al Festival di Sanremo con il brano Damme na mano.

“A Sanremo sembrava Pavarotti”. Il riferimento non è passato inosservato: Fedez aveva già anticipato su Instagram che qualcuno si sarebbe arrabbiato, e così è stato.

La risposta di Tony Effe non si è fatta attendere. Senza parole, il rapper romano ha pubblicato sulle storie Instagram un’immagine eloquente: un murales in cui Fedez appare in lacrime mentre Tony, alle sue spalle, gli porge il microfono urlando. A rafforzare il messaggio, la foto era accompagnata dalla canzone Chiara, brano di Tony Effe uscito nel settembre 2024 durante un precedente dissing tra i due, in cui si cita anche un audio attribuito a Chiara Ferragni e in cui si accusa Fedez di aver manipolato gli streaming delle sue canzoni.