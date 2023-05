Farma Con Voi: i prodotti di veterinaria tra i più richiesti dagli utenti

Da sempre gli animali domestici sono considerati veri e propri membri della famiglia a cui viene riservato tantissimo amore.

Naturalmente, anche gli amici a quattro zampe hanno desideri e bisogni specifici di cui è necessario tenere conto, acquistando appositi prodotti veterinari e altri accessori con cui favorirne la salute e il benessere.

Al giorno d’oggi, per farlo è possibile affidarsi anche al settore e-pharmacy, infatti sempre più farmacie online propongono intere aree tutte dedicate agli amici a quattro zampe. Tra queste, spicca per esempio Farmaconvoi.it, l’e-commerce farmaceutico che affianca all’offerta beauty & healthcare una sezione tutta dedicata alla salute di cani e gatti.

Farmaconvoi.it protagonista online del settore veterinario

Farmaconvoi.it mette a disposizione una sezione dedicata ai principali bisogni degli amici a quattro zampe in costante ampliamento: una vetrina digitale tra le più ricche del settore, che annovera ogni genere di articolo per prendersi cura degli animali a 360 gradi.

In particolare, su Farmaconvoi.it è disponibile un ampio catalogo di prodotti veterinari specifici per il trattamento delle principali patologie che colpiscono cani e gatti. A tutto ciò si affianca un importante petshop ricco di prodotti per ogni genere di esigenza, capace di rispondere efficacemente a tutto ciò che serve in termini di pulizia, nutrizione e prevenzione.

Quella relativa alla toelettatura e ai prodotti per l’igiene è, per esempio, una delle sezioni più corpose del petshop, ed è comprensiva di shampoo e balsamo specifici per le esigenze di cani e gatti, pettini e lozioni per il trattamento di ogni tipologia di pelo e prodotti per la pulizia degli occhi e delle orecchie, tutti provenienti dai più famosi brand del petcare.

Naturalmente, non manca nemmeno un vasto assortimento di antiparassitari e di prodotti per il trattamento di pulci, zecche e pappataci, con soluzioni specifiche e diversificate per l’universo canino e felino.

Il portale risponde inoltre a ogni genere di esigenza di tipo nutrizionale, proponendo alimenti speciali per cani e gatti, comprensivi di prodotti per la dieta di cuccioli o adulti e alimenti specifici per le esigenze di animali anziani. Il tutto con una vasta gamma di integratori, articoli per la medicazione e accessori, in un’offerta che si rivolge sia a gatti e cani di piccola taglia sia a razze canine di taglia media e molossoidi.

Farmaconvoi.it: dal petshop alla farmaceutica le caratteristiche di un servizio eccellente

Farmaconvoi.it deve la sua formula vincente a un servizio di consegna veloce, basato sulla scelta dei corrieri più affidabili del settore. Lo scopo è quello di minimizzare le tempistiche di acquisto di prodotti per la cura di cani e gatti, in modo da garantire agli animali domestici tutto ciò che serve con la massima rapidità. A ciò si aggiunge l’opportunità di acquistare prodotti del settore pet a prezzi piuttosto competitivi.

Naturalmente, oltre all’ampia offerta dedicata al benessere degli animali, Farmaconvoi.it offre anche la possibilità di una ricca sezione dedicata all’healthcare e alla cura della persona. La piattaforma dispone infatti di farmaci da banco, integratori, elettromedicali e prodotti di bellezza, nonché di sezioni dedicate alla galenica, all’erboristeria, alla fitoterapia.

La stessa possibilità di scelta viene messa a disposizione anche presso il retail fisico, che infatti si contraddistingue per una delle proposte più ampie di articoli veterinari e farmaceutici.

Non sorprendono, dunque, i recenti risultati finanziari messi a segno da Farmaconvoi.it, che solo nell’ultimo anno ha visto più che raddoppiare il suo fatturato. Un dato che segna un importante traguardo nell’esperienza online di Farma Con Voi e che contribuisce a consolidarne il ruolo tra le realtà più importanti del settore.