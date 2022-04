Toelettatura del cane a casa: i migliori strumenti

Con la toelettatura del cane, l'animale domestico è molto più in salute ed è possibile farla a casa con strumenti specifici disponibili sul sito di Amazon.

Avere un cane in casa è una gioia infinita, ma è altrettanto importante prendersene cura nel modo migliore. Un cane ha anche bisogno di essere lavato e curato con prodotti adatti a lui. Per una ottima toelettatura del cane, sono diversi i consigli e strumenti utili da usare per farla a casa.

Toelettatura del cane

Si tratta di un processo di pulizia dell’animale domestico utile per il suo benessere e la sua igiene. Con il termine toelettatura non ci si riferisce solo al bagno e alla cura del pelo dell’amico a quattro zampe, ma anche al suo benessere in senso generale e completo sotto ogni punto di vista. Sotto questo nome, si intende spazzolargli il pelo, tagliargli le unghie, ecc.

Comprende una serie di abitudini e di attività che vanno dal lavaggio dell’animale sino allo spazzolatura del pelo, passando anche al taglio del pelo, l’igiene delle parti intime e di altre parti del corpo compreso le orecchie, i denti, le zampe, ecc. Un trattamento molto importante non solo per una questione estetica, ma anche e soprattutto salutare.

Grazie a questo trattamento, il cane è più bello che mai e soprattutto lo mette in guardia dal pericolo di parassiti e batteri che possono nuocergli. La toelettatura del cane dipende da una serie di fattori, quali la razza dell’animale domestico, ma anche il tipo di pelo. Un cane a pelo lungo necessita di cure e trattamenti diversi e soprattutto frequenti. Solitamente dovrebbe essere fatta ogni 30-40 giorni.

Ci sono alcuni trattamenti che riguardano la salute del cane che risultano essere molto interessanti per il benessere dell’animale, tra cui il bagno, la pulizia delle orecchie, la rasatura del pelo, l’igiene delle parti intime e anche l’eliminazione di alcuni nodi nel pelo. È necessario lavare il cane almeno tre o quattro volte l’anno usando prodotti specifici.

Toelettatura del cane a casa

Considerando i costi che possono essere alti ed è una spesa che non tutti possono permettersi, si può fare tranquillamente a casa la toelettatura del cane a patto di avere con sé tutti gli strumenti utili. Per chi non sa da dove iniziare questo trattamento casalingo tra le mura domestiche, ci sono alcuni passaggi e suggerimenti utili da mettere in pratica.

Una delle prime fasi è la spazzolatura che permette di eliminare la sporcizia e anche eventuali grovigli del pelo. Bisogna cominciare dalla zona del collo per poi spostarsi lungo il dorso e la schiena. Bisogna cercare di essere molto delicati considerando che si tratta di una zona particolarmente sensibile del cane.

Molto importante trovare anche una stanza, quale il bagno o anche il giardino durante le belle giornate per poterlo lavare nel modo migliore.

Un trattamento del genere a casa permette all’animale domestico di sentirsi maggiormente a proprio agio e comodo in un ambiente che conosce bene, come la sua casa. La pulizia degli occhi è un altro passaggio importante perché aiuta a prevenire congiuntivi e infezioni che interessano il bulbo oculare. Per le orecchie un batuffolo di cotone da tamponare nella zona con un disinfettante è il metodo migliore per la toelettatura del cane per aiutarlo a pulire questa zona.

Per una toelettatura completa non può assolutamente mancare il lavaggio dell’animale da effettuare con le mani o una spugna morbida e uno shampoo specifico per il suo benessere e salute. Infine, per asciugarlo è possibile usare un panno morbido oppure il phon da tenere a una temperatura costante e non troppo calda in modo da non fargli male.

Toelettatura per cane: migliori strumenti

Per questo trattamento si ha bisogno di strumenti e prodotti adeguati.

1)Pet king premium tosatrice

Un set per la toelettatura del cane che comprende le taglierine, la spazzola, il pettine, il tagliaunghie e la lima, oltre al manuale per l’utente. Ha una bassa rumorosità in modo da non infastidire troppo. Dona sicurezza e comfort al cane. La lama in ceramica per tagliare i peli più spessi. Un kit senza fili che funziona con batteria ricaricabile. Dimensioni portatili in modo da portarlo con sé ovunque e tenerlo in tasca. In vendita con il 3%.

2)morpilot spazzola per cani

Uno strumento in material durevole e di qualità che sbroglia I nodi, ma è utile anche per il pelo corto e lungo del cane. Ha lame in acciaio inox e impugnatura ergonomica in modo che non scivoli al momento dell’utilizzo. Ha una struttura molto robusta che non irrita o nuoce al pelo dell’animale. Molto sicuro e piacevole per l’amico a quattro zampe. Molto comodo da usare. Il prodotto più venduto del settore.

3)ICA chpm 31 shampoo per cani

Uno shampoo a base di alo vera, di ottima qualità adatto per un cane dal pelo nero in modo da renderlo splendente e maggiormente lucente. Un prodotto molto morbido che lascia il pelo morbido e approvato anche dai professionisti del settore. In vendita con il 9% di sconto.

