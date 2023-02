Come scegliere i giusti prodotti per una dieta casalinga del tuo animale a quattro zampe? Qui la guida per scegliere i giusti alimenti per prenderti cura del tuo cane

Prendersi cura del proprio cane è davvero importante e tutto parte dalla sua alimentazione. Una dieta casalinga porta dei grandi benefici sulla salute dei nostri amici a quattro zampe ed è importante scegliere gli alimenti giusti.

La dieta casalinga per i cani: i benefici

Ci sono sempre più padroni che scelgono una dieta casalinga cane e di abbandonare i cibi tradizionali che vengono solitamente acquistati. Una scelta per prendersi cura del proprio amico a quattro zampe, visti i tanti benefici che si possono ottenere da questo tipo di alimentazione. È molto importante capire cosa sia la dieta casalinga per i cani, perché non riguarda gli scarti dei pasti dei padroni ma una dieta bilanciata, corretta e preparata in casa su indicazione di un veterinario. In questo modo è il padrone a scegliere gli ingredienti da usare e il metodo di cottura per la preparazione. Si tratta sicuramente di una scelta che richiede tempo per la preparazione e molta attenzione alle porzioni e agli ingredienti, ricordando di completare con un integratore alimentare per il corretto apporto di minerali e vitamine. Anche la cottura è estremamente importante, per eliminare i batteri e preservare le proprietà nutritive. Ovviamente il veterinario di riferimento saprà darvi tutti i consigli utili su come seguire una dieta casalinga per cani.

Ci vuole sempre un po’ di tempo per notare i benefici di questa dieta, ma sicuramente il vostro cane sarà più sano. Seguire una dieta casalinga rende più facile la gestione del peso, riduce le infiammazioni e rafforza le articolazioni, rendendo anche il cuore del vostro cane più sano e forte. Inoltre, è importante sottolineare che si tratta di un modo per rafforzare il suo sistema immunitario, prevenire molte malattie e migliorare anche l’umore dell’animale. Tutto questo è possibile scegliendo con molta cura gli alimenti da cucinare per coccolare il vostro cane, seguendo i consigli di un esperto.

Dieta casalinga per cani: consigli utili

La dieta casalinga per i cani è in grado di garantire la salute e il benessere dell’animale, anche dei cani che soffrono di qualche malattia o di qualche allergia. Per i cani allergici è importante scegliere cibi naturali, seguendo una dieta sana e bilanciata, con la certezza di escludere completamente ciò che potrebbe fargli male. La dieta casalinga può ridurre le intolleranze alimentari. La stessa cosa vale per i cani che soffrono di qualche patologia, che può essere tenuta maggiormente sotto controllo offrendo all’animale dei cibi completamente naturali e scegliendo con estrema attenzione gli ingredienti e i metodi di cottura. È importante pensare anche alle porzioni, per riuscire a mantenere sotto controllo il peso del cane. Seguendo i consigli di un esperto si può conoscere il numero di calorie di cui il cane ha bisogno ogni giorno e seguire una dieta personalizzata. Dogfy Diet offre pasti fatti in casa per tutti i vostri amici a quattro zampe, con ingredienti freschi e al 100% naturali, porzioni personalizzati, senza conservanti né cereali. Avrete l’opportunità di avere una consulenza nutrizionale personalizzata, in modo da seguire un piano specifico e scegliere tra vari menù il pasto più adatto al vostro cane, preparato proprio come fareste voi a casa vostra.