La modella si sfoga sui social per via delle difficoltà nel reperire le medicine contro il cancro.

La modella Bianca Balti ha attaccato le aziende farmaceutiche, in quanto ha difficoltà a reperire i farmaci contro il cancro, per lei essenziali essendo una paziente oncologica.

La denuncia di Bianca Balti: “Farmaci contro il cancro introvabili”

Durissimo sfogo da parte di Bianca Balti sui social. La modella ha attaccato le aziende farmaceutiche per la difficoltà nel reperire farmaci contro il cancro.

Ecco le parole della modella: “sono una paziente oncologica. I farmaci che sto aspettando non sono facoltativi, mi salvano la vita. Ho una carriera, una vita, delle responsabilità.” Bianca, come saprete, lo scorso settembre aveva annunciato di avere un tumore ovarico. Dopo l’operazione e il ciclo di chemio, la modella ha annunciato che il cancro è in remissione, con i capelli che stanno cominciando a ricrescere.

Bianca Balti: “Ho esaurito la pazienza”

Bianca Balti ha continuato nel suo sfogo su Instagram: “di solito non lo faccio. Ma ho esaurito la pazienza e il tempo. Ho bisogno che vi diate una mossa. Ho passato ore al telefono e nessuno si assume le responsabilità, nessuno se ne occupa. State fallendo proprio quando c’è più bisogno di voi. Ed è inaccettabile. Devo viaggiare per lavoro, ma non posso farlo in sicurezza senza le pillole che mi state negando.“