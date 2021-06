Farmaci: Farmindustria, Medica confermato presidente Gruppo emoderivati 2021-23

Roma, 17 giu. (Adnkronos Salute) – Danilo Medica è stato confermato alla presidenza del Gruppo emoderivati di Farmindustria per il biennio 2021-2023.

"L’ultimo anno – afferma Medica – ha visto il settore farmaceutico e anche il comparto degli emoderivati in prima linea per combattere la pandemia che ha colpito il mondo intero.

E ha evidenziato la vulnerabilità del settore. Ora l’obiettivo per noi è affrontare la riduzione della raccolta di plasma attraverso le donazioni. È fondamentale intensificare la già proficua collaborazione con le Istituzioni e tutti gli stakeholder – spiega – proprio per garantire la massima attenzione su questa risorsa strategica per il Paese e con essa l’accesso ai farmaci plasmaderivati a vantaggio dei pazienti".

"Bisogna inoltre continuare a far conoscere ancora più a fondo questo comparto vitale per la salute.

Basti pensare che per alcune malattie rare i farmaci plasmaderivati rappresentano l’unica possibilità di cura. Ringrazio, infine – conclude Medica – tutte le aziende che mi hanno confermato alla guida del Gruppo e assicuro il massimo impegno per raggiungere gli obiettivi condivisi".