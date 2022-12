Le farmacie italiane sono a corto di medicine.

All’appello sembra che manchino ibuprofene ed aerosol. Il principio attivo e la struttura per inalazioni di farmaci sono tra i rimedi più impiegati contro i virus stagionali.

Farmacie senza medicine: mancano ibuprofene e aerosol

Questa carenza è segnata dagli elevati numeri che l’influenza e il Covid-19 stanno registrando. Moltissimi italiani, in vista dei cali di temperature e per paura di sintomi influenzali fanno scorte di medicinali per evitare di farsi trovare impreparati.

Il problema è che adesso ci sono ritardi nelle consegne e le domande di aerosol ed ibuprofene sono aumentate. Molte persone bisognose di iniziare una terapia stanno avendo difficoltà enormi in quanto dovranno aspettare che i corrieri raggiungano le farmacie; inoltre dovranno battere sul tempo tutti coloro che corrono in farmacia a fare provviste di medicinali.

Le parole del presidente della FOFI

A tal proposito molti esperti consigliano di evitare questo shopping farmaceutico per permettere a chi sta veramente male di poter acquistare medicine senza problemi di mancata disponibilità.

La situazione comunque non è allarmante e sul caso è intervenuto Andrea Mandelli, presidente della Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), che ha dichiarato: