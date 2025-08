Febbre dengue, primo caso autoctono in Italia: sintomi, cure e consigli su co...

Un caso autoctono di febbre dengue è stato diagnosticato in Italia. Vediamo insieme alcuni consigli utili su come proteggersi da questa malattia virale trasmessa dalle zanzare comuni.

Febbre dengue: rivelato un caso autoctono in Italia

Nel nostro Paese è stato rilevato un caso autoctono di febbre dengue, ovvero quella malattia virale trasmessa dalle zanzare più comuni.

Il caso è stato diagnosticato in un cittadino 53enne residente in Veneto, per l’esattezza a Brendola, in provincia di Vicenza. A comunicarlo è la Direzione Prevenzione sanità della Regione. Il 53enne non ha effettuato viaggi recenti in Paesi in cui la malattia è endemica. Vediamo ora quali sono i sintomi della dengue e qualche consiglio per proteggersi da questa malattia.

Febbre dengue: sintomi, cure e come proteggersi dalla malattia

Come abbiamo appena visto, è stato rivelato un caso autoctono di febbre dengue in Italia, precisamente nel Vicentino. La dengue è una malattia virale che viene trasmessa dalle zanzare e, ricordiamolo, non si trasmette da persona a persona. Tra i sintomi della dengue troviamo:

Febbre alta;

Mal di testa intenso,

Dolori muscolari e articolari;

Nausea e vomito;

Affaticamento;

Eruzione cutanea.

Al momento non esiste una cura specifica per la febbre dengue, il trattamento è quindi di supporto. Fondamentali sono il riposo e l’idratazione e l’uso di farmaci per abbassare la febbre (paracetamolo), mentre sono da evitare farmaci quali l’aspirina, perché possono aumentare il rischio sanguinamento. Nei casi più gravi piò essere necessario il ricovero in ospedale. Vediamo ora alcuni consigli su come proteggersi dalla malattia.