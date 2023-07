Federica Pellegrini torna a mettere mano ai suoi profili social per aggiornare i suoi numerosi seguaci rispetto alle sue attuali condizioni di salute. Lo scorso 4 luglio, infatti, l’atleta olimpica aveva avuto un incidente domestico, facendosi parecchio male.

Come sta oggi Federica Pellegrini: l’aggiornamento della nuotatrice

Con una Instagram Stories pubblicata poche ore fa, Pellegrini ha tenuto a rassicurare tutti i suoi seguaci rispetto alle sue attuali condizioni di salute, scrivendo: “La piccola emorragia oculare si è riassorbita. Continuo ad essere un po’ robotica ma tutto molto meglio”.

Poche ore prima, inoltre, la sportiva ha condiviso un carosello sul suo profilo con una serie di scatti caricati prima della partenza verso una meta sconosciuta. “Ultima settimana tra teste rotte, soccorsi a sorpresa, amici e cani super dotati. È tempo di partire” aveva scritto Federica Pellegrini, con una punta di autoironia rispetto a quello che le era accaduto.

L’incidente di Federica Pellegrini: ecco cos’è successo

Di recente, forse a causa di una distrazione momentanea, Federica Pellegrini è ruzzolata giù per terra provocandosi una bella contusione, per fortuna non grave. L’annuncio dell’incidente era arrivato proprio pochi giorni fa via social, dove Federica Pellegrini aveva scritto: “Scusate la mia assenza ma sabato ho fatto una brutta caduta dalla scala del mio guardaroba… Maledetto cambio armadi…”.