È un 2023 splendido per Federica Pellegrini, anche fuori dalla vasca olimpionica. L’ex campionessa di nuoto ha da poco pubblicato la sua autobiografia “Oro” in cui parla della sua vita, tra sport e amori, e ora insieme al marito Matteo Giunta fa un nuovo, bellissimo annuncio.

Che anno per Federica Pellegrini! Attraverso i social non trattiene la felicità: “Una gioia ritrovata“

“Le gare non sono mai state una passeggiata per me, ma quella lotta all’ultimo respiro io la cercavo. Se capivo di dover entrare in acqua e combattere, l’adrenalina mi scorreva ed ero felice” racconta l’eterna campionessa. “All’inizio, quando ero solo una ragazzina, mi sentivo un vuoto dentro che riempivo con le vittorie, ma dopo un po’ non era più quello. Da un certo punto in poi l’ho fatto solo per me stessa. Mi chiedevano a chi volessi dedicare le mie vittorie. Le più difficili, quelle che arrivavano dopo periodi duri, quelle delle rinascite le ho dedicate tutte a me stessa. Perché io ero l’unica a sapere che sacrifici avessi fatto per ottenere quei risultati“.

Federica Pellegrini è inoltre reduce da un’altra, bellissima esperienza, questa vissuta spalla a spalla con il marito Matteo Giunta. I due si sono piazzati al secondo posto a Pechino Express, l’adventure reality targato Sky, finendo alle spalle soltanto a Joe Bastianich e Andrea Belfiore.

La gioia per il riposo ritrovato dopo Pechino Express

“Ci siamo sdebitati” ha commentato Pellegrini sui suoi social, “o quasi” ha aggiunto ironica al post di commento dell’esperienza a Pechino Express. Sempre sui suoi canali l’ex nuotatrice ha pubblicato una foto insieme a una famiglia che durante il reality s’è offerta di pagare a lei e Giunta una stanza in un hotel indiano.

I due erano sfiniti dalla folle corsa per la vittoria, ma adesso Federica non contiene la gioia: “In realtà la gioia di dormire su un letto non si può comprare…“ le parole della fuoriclasse veneta. “Soprattutto a Pechino Express”, conclude Federica.