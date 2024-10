Federica Pellegrini negli ultimi anni ha lasciato il nuoto, poi ha sposato l’allenatore Matteo Giunta e con lui ha avuto la sua prima figlia, Matilde. L’ex nuotatrice al settimanale Chi parla del desiderio del secondo figlio.

Federica Pellegrini e il supporto della famiglia

Pellegrini ha accettato di partecipare all’attuale edizione di Ballando con le Stelle, contando sull’appoggio del marito Matteo Giunta, vista la presenza della piccola Matilde in famiglia.

“Senza di loro qui non avrei accettato di partire per questa avventura. Dopo nove mesi che stavo a casa con la piccolina cominciavo a sentire il bisogno di fare qualcosa per me. Matteo è qui”.

La coppia ha, infatti, deciso di trasferirsi a Roma per la partecipazione al programma Rai.

Federica Pellegrini e il secondo figlio

L’arrivo della piccola Matilde in famiglia risale al gennaio scorso ma, nonostante siano passati solo pochi mesi dalla nascita della primogenita, la nuotatrice non nasconde il desiderio di diventare mamma per la seconda volta:

“In questo momento di impegni e incastri non semplici, non abbiamo la minima intenzione. Nella nostra testa l’idea di aggiungere un altro bebè alla famiglia c’è, ma non ora“.

A tal proposito, in una intervista alla rivista 7 del Corriere della Sera, aveva rivelato che la maternità le ha sconvolto la vita: