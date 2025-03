Federica Pellegrini nel corso di una intervista al Settimanale Chi ha parlato del suo primo anno da mamma, e alla domanda su un secondo figlio ha risposto… Scopriamolo insieme.

Federica Pellegrini: il suo primo anno da mamma

Sono ormai passati 15 mesi da quando Federica Pellegrini e il marito Matteo Giunti sono diventati genitori di Matilde, nata nel gennaio del 2024. Nel corso di una intervista con il Settimanale Chi, l’ex nuotatrice ha voluto tracciare un bilancio del suo primo anno da mamma. Ecco che cosa ha detto: “Un anno con Matilde mi ha insegnato più di mille vittorie.”. La Divina si è soffermata anche sul rapporto con il marito Matteo Giunta, col quale divide a metà impegni e responsabilità genitoriali e per questo si sente fortunatissima perché sa che non è la norma: “posso dire che ho sempre cercato un uomo che fosse alla pari, che non avesse bisogno di schiacciarmi per sentirsi più forte, quindi, secondo me, dipende da quello che non cerchiamo all’inizio della nostra storia, perché poi quando c’è un bimbo di mezzo diventa tutto più complicato.” Per quanto riguarda il futuro di Matilda, l’ex nuotatrice ha detto che prima di tutto si augura un mondo in cui tutte le donne possano sentirsi più al sicuro e che spera che sua figlia si innamori dello sport: “non tifo perché diventi una campionessa, ma perché si innamori dello sport: la differenza fra l’innamorarsi e voler diventare un campione è sottile ma c’è.”

Federica Pellegrini rompe il silenzio: arriva il secondo figlio?

Federica Pellegrini ha anche parlato dell’ipotesi di un secondo figlio con Matteo Giunta. Ecco cosa ha risposto a Chi: “é difficile, devo dire che in questo momento passa dal dire ‘Ok, ce la possiamo fare’ a un bel ‘Assolutamente no’. Dipende un pò dalle giornate, però per ora è presto. Matilde ha ancora bisogno di noi, non va ancora al nido.”