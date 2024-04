Federica Pellegrini e Matteo Giunta erano gli ospiti più attesi della puntata domenicale di Verissimo del 21 aprile: la coppia ha parlato della nuova vita da genitori dopo la nascita della piccola Matilde.

L’ex nuotatrice, Federica Pellegrini, ha raccontato i momenti prima del parto:

«Ho fatto il cesareo a 48 ore dalle contrazioni lei aveva cominciato ad avere il battito irregolare e non ce la siamo sentita di andare oltre. Ho avuto contrazioni violente dopo tutte quelle ore ero esaurita mi sorreggeva mio marito perché non riuscivo neanche a stare in piedi».