Federica Pellegrini è una mamma impegnatissima: da quando la piccola Matilde è venuta al mondo, le sue attenzioni sono rivolte completamente su di lei. Non è riuscita neanche a smontare l’albero di Natale, ma fortunatamente sono arrivati i soccorsi.

Federica Pellegrini mamma super impegnata: Matilde è il suo mondo

Completamente innamorata della sua piccola Matilde, Federica Pellegrini è una mamma impegnatissima. Le sue attenzioni, così come quelle del neo papà Matteo Giunta, sono rivolte solo alla bambina. Considerando che si tratta del primo figlio, è normale che sia così.

Federica Pellegrini: a casa sua è ancora Natale

Federica è talmente impegnata che a casa sua è ancora Natale. Matilde assorbe tutte le sue energie e lei si è ritrovata ad avere ancora l’albero addobbato. Fortunatamente, in suo soccorso è arrivata mamma Cinzia Lionello, che ha provveduto a smontare il Christmas Tree. La Pellegrini, piano piano, riuscirà a ritagliarsi del tempo per sé.

Federica Pellegrini: il tempo per sé è poco

“Incredibile ma vero… un po’ di tempo anche per me! Poco eh, ma ci accontentiamo“, ha scritto Federica su Instagram mostrando ai fan uno dei prodotti della sua nuova linea beauty. Con il passare dei mesi, la Pellegrini tornerà ad essere presente sui social come un tempo.