Federica Pellegrini ha deciso di portare la figlia Matilde al mare per la prima volta: quest'estate in acqua.

Federica Pellegrini, Matilde al mare

Sono passati due mesi da quanto Federica Pellegrini ha dato alla luce Matilde, la figlia avuta da Matteo Giunta. La campionessa di nuoto in questi giorni ha voluto far vedere, per la prima volta, il mare alla piccola. Con due genitori come loro, in effetti, è quasi impossibile pensare la bimba troppo lontana dall’acqua!

La figlia a mare per la prima volta

Federica Pellegrini, con Matilde nella carrozzina, si è quindi recata a Jesolo con i suoi genitori e con i suoi fedelissimi cagnolini. La nuotatrice ha deciso di condividere questa bellissima esperienza con i suoi followers postando delle foto che già fanno sognare i fan. Negli scatti si vede Federica passeggiare con la carrozzina proprio in riva al mare, bagnandosi le scarpe ed anche le ruote della carrozzina con la piccola Matilde dentro.

Matilde nuoterà molto presto?

La Divina, nel post pubblicato su Instagram, chiedeva a sua figlia se sentisse il mare. Di sicuro, quando arriverà la bella stagione, Federica Pellegrini e Matteo Giunta potrebbero decidere di approcciare la bimba all’acqua. Scommettiamo che sarà un momento molto emozionante per i genitori ed anche per chi segue con affetto la grande campionessa.