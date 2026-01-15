Federica Torzullo: Ultime Novità sulle Indagini per Scomparsa e Possibile Omicidio

Federica Torzullo è scomparsa, e le indagini stanno rivelando una situazione familiare intricata e complessa.

La scomparsa di Federica Torzullo, ingegnere gestionale di 41 anni, ha scosso la tranquilla località di Anguillara Sabazia, situata a pochi chilometri da Roma. Il suo ultimo avvistamento è avvenuto nella notte tra l’8 e il 9 gennaio, catturato da una telecamera di sicurezza nei pressi della sua abitazione poco dopo le 23. Da quel momento, il silenzio e l’incertezza hanno avvolto la famiglia e gli amici, generando profonda angoscia e preoccupazione.

<\/p>

Indagini in corso<\/h2>

Le forze dell’ordine, coordinate dalla Procura di Civitavecchia, stanno seguendo due piste principali: la presenza di tracce ematiche rinvenute e le dinamiche della relazione tra Federica e suo marito, Claudio Carlomagno. Il 14 gennaio, i carabinieri hanno avviato ricerche nel lago di Bracciano e nel giardino della coppia, che viveva insieme al loro figlio di dieci anni.<\/p>

Le contraddizioni del marito<\/h3>

Il marito di Federica ha sporto denuncia di scomparsa il giorno seguente, ma le sue dichiarazioni hanno sollevato diversi interrogativi. Sebbene avesse affermato di aver visto la moglie per l’ultima volta la sera dell’8 gennaio, ha rivelato che la coppia viveva in letti separati a causa del suo russare. Tuttavia, sembra che la separazione fosse già in atto, e recenti incontri con un avvocato avevano indicato l’imminente divisione della coppia.<\/p>

In aggiunta, l’auto di Federica è rimasta ferma in garage, un comportamento inconsueto per una donna che, secondo i familiari, usava il veicolo anche per brevi spostamenti quotidiani. Un messaggio inviato dalla donna alla madre alle 8.05 del mattino del 9 gennaio potrebbe non essere stato scritto da lei, e poco dopo il segnale del suo telefono si è interrotto.<\/p>

Possibili scenari<\/h2>

Le indagini si sono intensificate anche a causa di testimonianze di vicini che hanno riferito di aver assistito a litigi tra la coppia. Questi scontri, descritti come accesi, hanno alimentato i sospetti degli inquirenti, che stanno valutando la possibilità di un femminicidio. Il fatto che Claudio sia il proprietario di una cava nelle vicinanze e che sua madre ricopra la carica di assessore alla sicurezza nel comune di Anguillara Sabazia ha aggiunto un ulteriore elemento di complessità alla situazione.<\/p>

Le ricerche e il coinvolgimento dell’associazione Penelope<\/h3>

In questi giorni, gli investigatori hanno esteso le ricerche anche nella ditta di Carlomagno e in altri terreni della zona, mentre l’associazione Penelope si è mobilitata per sensibilizzare l’opinione pubblica e aiutare a rintracciare Federica. La donna è descritta come alta un metro e ottanta, con capelli castani e occhi neri, e ha alcuni tatuaggi distintivi. La società di Claudio, attiva nel settore degli scavi, è stata posta sotto sequestro per indagini approfondite.<\/p>

La reazione della comunità e delle autorità locali<\/h2>

Il sindaco di Anguillara, Angelo Pizzigallo, ha espresso preoccupazione per la scomparsa di Federica, esortando chiunque avesse informazioni a contattare le autorità. La comunità è scossa, e i vicini descrivono la coppia come tranquilla e affiatata, lasciando tutti increduli di fronte alla situazione attuale. “Speriamo in una risoluzione positiva”, ha affermato il sindaco, riflettendo il sentimento collettivo di ansia e speranza.<\/p>

In attesa di ulteriori sviluppi, nessuna pista viene esclusa e le ricerche continuano con costanza. L’attenzione ora è rivolta a comprendere la verità dietro la scomparsa di Federica Torzullo e a garantire giustizia per una donna che ha lasciato un vuoto incolmabile nella vita di chi la conosceva.<\/p>