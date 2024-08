Fedez ha voluto condividere una dolcissima dedica per la sua assistente Eleonora Sesana, sempre al suo fianco. Le dolci parole hanno colpito molto i follower.

Fedez, dedica all’assistente: “Solo noi sappiamo cosa abbiamo vissuto”

Fedez ha un rapporto davvero molto speciale con la sua assistente Eleonora Sesana e la sua dedica lo ha confermato. Dopo una super festa che il rapper ha organizzato nella villa affittata in Sardegna, è comparsa una dedica davvero speciale per la sua assistente. Secondo il rapper si è trattato di un party che rimarrà nella storia della Costa Smeraldi, nato come una ripicca verso il vicino che ha osato dare un festino senza invitare Fedez e i suoi amici. Per questo il cantante ha deciso che avrebbe organizzato una festa ancora più grande, di cui è stato particolarmente orgoglioso.

“Il miglior after della storia della Costa Smeralda organizzato in 4 ore. Ci dicevano impossibile da fare. Gli ingredienti: tanta passione e un gruppo di amici in vacanza” ha dichiarato il rapper parlando della festa. Fedez ha poi condiviso una foto con Eleonora Sesana, particolarmente riservata. “Solo noi sappiamo quello che abbiamo vissuto e le sfide che abbiamo dovuto affrontare in questi anni. Cose talmente folli che se le raccontassimo nessuno ci crederebbe. Ma noi sempre fianco a fianco, perché se siamo insieme tutto pesa la metà. Eleonora oggi abbiamo fatto la storia della Costa Smeralda insieme. Ti voglio un mondo di bene” sono state le parole di Fedez, che ha condiviso lo scatto di un loro abbraccio.

Fedez ed Eleonora Sesana: un rapporto speciale, ma professionale

Eleonora Sesana è una donna molto riservata, che non ama essere ripresa da Fedez e finire al centro del gossip. Nonostante questo, in passato si è già parlato molto di lei, soprattutto nel periodo della separazione del rapper da Chiara Ferragni. Fedez ed Eleonora sono sempre insieme, per cui sono stati fotografati in diverse occasioni, tra cui sul balcone di una camera in hotel e alla festa di alcuni amici di Leone e Vittoria, tanto da insinuare che ci fosse del tenero. In realtà, tra loro c’è un rapporto sicuramente speciale, ma solo professionale e di grande amicizia.

Eleonora Sesana ha 34 anni, è laureata in Scienze del Turismo all’Università Bicocca di Milano e si è poi specializzata in media digitali con un master conseguito presso la 24Ore Business School. Dopo gli studi e prima di lavorare per Fedez, è stata assistente personale presso la Natasha Slater Studio, nota agenzia di pubbliche relazioni, per poi lavorare come Celebrities Specialist per Dolce e Gabbana.