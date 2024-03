Fedez e Barbara D'Urso insieme: l'incontro che non ti aspetti si trasforma in una gag.

Fedez e Barbara D’Urso, una coppia che non ti aspetti. Eppure, i due sono apparsi insieme in treno e hanno dato vita ad una gag divertente, che è subito diventata virale sui social.

Fedez e Barbara D’Urso insieme: l’incontro non passa inosservato

Cosa ci fanno insieme Fedez e Barbara D’Urso? Un incontro casuale, in treno, ha subito attirato l’attenzione dei fan. Federico Lucia, che ha sempre snobbato i programmi di Carmelita, talvolta anche eccedendo con l’ironia, non si è tirato indietro quando si è trovato faccia a faccia con lei. Barbarella, dal canto suo, ha dimostrato ancora una volta di essere una grande signora.

Fedez e Barbara D’Urso: la gag che non ti aspetti

Fedez e Barbara D’Urso, è bene ribadirlo, si sono incontrati casualmente e non c’è alcun progetto lavorativo in ballo. Hanno semplicemente preso lo stesso treno e ne hanno approfittato per farsi due risate. Addirittura, Federico le ha mostrato un suo vecchio video in cui la imitava. Si tratta del filmato di una sua canzone pubblicata nel 2015.

Barbara D’Urso divertita dall’imitazione di Fedez

Via Instagram, Fedez ha dichiarato:

“Allora questo è un video… di che anno sarà? Del 2015… Sono io che faccio Barbara D’Urso. E attenzione all’inception… Lo sta guardando Barbara D’Urso!”.

Carmelita ha allargato le braccia e ha esclamato: “Eccomi qui“. Un siparietto divertente, che è stato apprezzato dai fan.