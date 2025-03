Per dieci giorni, lo youtuber Ale Della Giusta ha documentato ogni istante della vita di Fedez, prima e durante il Festival di Sanremo, tra momenti di gioia e tensioni, dubbi e certezze. Un video esclusivo mostra il rapper in lacrime. Ecco cosa è successo dietro le quinte.

La collaborazione tra Fedez e Ale Della Giusta al Festival di Sanremo

La prima parte del dietro le quinte ha svelato i retroscena del periodo precedente al Festival, quando il rapper ha seriamente pensato di ritirarsi a causa dello scandalo che ha coinvolto Angelica Montini, Chiara Ferragni e Fabrizio Corona. La seconda parte si concentra solo sulla kermesse musicale, con il video che mette in luce il lato più intimo del cantante.

Fedez in lacrime: il retroscena sul dietro le quinte a Sanremo

In un racconto senza filtri, il rapper si mostra per quello che è, rivelando le sue difficoltà legate alla depressione e agli attacchi di panico. Con l’aiuto della mental coach Nicoletta Romanazzi, che lo ha seguito durante Sanremo, Fedez affronta un disagio esistenziale che cerca di superare.

“Non scappate dalle situazioni difficili: la paura di quello che succede è più grossa di quello che succederà”, lo si sente dire.

Le sessioni per gestire le emozioni e comprendere le cause delle lacrime di Federico Lucia emergono in vari momenti dietro le quinte, rivelando un aspetto molto personale del cantante, un lato che in questa edizione del Festival è rimasto nascosto.

“Dietro la performance di Federico c’è stata una preparazione a 360 gradi, una squadra intera che si è compattata e focalizzata per supportarlo affinché potesse portare tutta la sua attenzione solo sulla performance, senza preoccuparsi troppo del resto, ed esprimere la sua arte, i suoi talenti e soprattutto ritrovare la sua musica e il suo pubblico e raccontargli un’esperienza personale molto profonda“, aveva dichiarato la sua mental coach, come riportato da Fanpage.

Nella sua mente, ci sono i suoi figli, Leone e Vittoria. “Vorrei vincere solo per dedicare la vittoria a loro”, confessa emozionato. Fedez, visibilmente felice per il terzo posto nella serata delle cover, spera di arrivare tra i primi tre nella finalissima.

Romanazzi gli dice che porterà l’esempio per i suoi figli, mentre le lacrime scendono sul volto del rapper. Le spiega che la parte più bambina di lui desidera quel primo posto, ma aggiunge che, in realtà, Fedez ha già ottenuto un trionfo con tutto ciò che ha portato sul palco.