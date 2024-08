Nella serata di ieri, venerdì 2 agosto, Fedez è stato costretto ad un ricovero immediato a causa di motivi che lo staff del rapper non aveva specificato. A chiarire il tutto è stata Annamaria Berrinzaghi, la madre del rapper.

Ricovero Fedez, le parole della mamma Annamaria Berrinzaghi

La madre di Fedez, intervenuta a Rtl 102.5, ha spiegato quanto accaduto al figlio: “Federico è stato ricoverato a causa di un’intossicazione alimentare. Niente che riguardi il suo male. Ha mangiato i funghi“. La donna ha precisato anche che Fedez è stato dimesso a poche ore dall’arrivo in ospedale. Fedez, nella serata di ieri, si sarebbe dovuto presentare ad una serata prevista a Gallipoli, in Puglia, ma il suo staff, attraverso una nota su Instagram aveva fatto sapere che durante il volo il rapper non è stato bene: “È stato soccorso da un’ambulanza in aeroporto e al momento è ancora in attesa dei risultati“.

La nota dell’Asl di Brindisi

L’Asl di Brindisi, attraverso una nota pubblicata pochi minuti fa, ha confermato quanto detto dalla madre di Fedez: “È arrivato alle 22.29 al Pronto soccorso del Perrino, su un’ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito. È stato preso in carico e sottoposto a prelievo di sangue e terapia con antidolorifici. Alle 3.51 di oggi è stato dimesso su sua richiesta“.

