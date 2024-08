Fedez, l'ennesimo after party in Sardegna fa scoppiare la polemica

Fedez, l'ennesimo after party in Sardegna fa scoppiare la polemica: il rapper sta davvero facendo la "storia della Costa Smeralda"?

Fedez è finito ancora una volta al centro di una polemica. Il motivo? L’ennesimo after party in una location super esclusiva della Sardegna. Questa volta, però, le critiche non hanno nulla a che vedere con i mancati permessi.

Fedez e l’after party in Sardegna: è polemica

La prima estate da single di Fedez è all’insegna del divertimento. Da settimane, ormai, il rapper si trova in Sardegna e ogni sera partecipa ad un festino diverso. Dopo la polemica legata ai mancati permessi per una festa che, a suo dire, ha “fatto la storia della Costa Smeralda“, è finito nell’occhio del ciclone per un altro after party.

Dove si è svolto l’after party di Fedez?

L’after party che sta facendo discutere è andato in scena dalle 2:30 del mattino fino all’alba, presso il The Rock Club a Baja Sardinia, vicino a Porto Cervo. Una festa piena di giovani, che neanche a dirlo ha registrato il tutto esaurito. Questa volta i permessi c’erano, per cui qual è il motivo della polemica?

After party dannosi per la Sardegna: ecco perché

L’ultimo after party di Fedez, accuratamente documentato sui social, è andato in scena in una location esclusiva, dove centinaia di giovani hanno ballato ammassati fino alle prime luci dell’alba. La polemica, però, non è scoppiata per il sovraffollamento, quanto per il rischio di trasformare luoghi di rara bellezza in palcoscenici per il divertimento sfrenato di pochi eletti, che grazie ai loro ingenti conti in banca pagano biglietti da capogiro.